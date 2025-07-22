20-річну кузину принців Вільяма та Гаррі знайшли мертвою: що відомо про трагедію

Що відомо про смерть кузини Вільяма та Гаррі

Розі Рош, онука дядька принцеси Діани, померла у родинному домі в Нортоні 14 липня. Тіло знайшли мама та сестра, коли вона готувалася до відпочинку з друзями.

Дівчина збирала речі, проте надто довго не виходила з кімнати. Це насторожило рідних, які знайшли її мертвою.

Біля тіла в середині будинку поряд знаходилася вогнепальна зброя, що стало загадкою для слідчих.

Що каже поліція

Правоохоронці з графства Вілтшир підтвердили, що на місці трагедії не було ознак насильства чи втручання третіх осіб.

За словами коронера Гранта Дейвіса, смерть визнали "непідозрілою". Він зазначив, що не було виявлено жодної причетності третьої сторони.

Проте остаточні висновки щодо обставин трагедії оприлюднять після завершення офіційного розслідування 25 жовтня.

Що відомо про Розі Рош

Розі вивчала англійську літературу в університеті Дарема. У некролозі, опублікованому її родиною, дівчину назвали "улюбленою донькою Г’ю та Піппи, неймовірною сестрою Арчі та Агати, онукою Дерека та Рей Лонг".

Розі була прямою родичкою Вільяма і Гаррі - її дідусь був братом принцеси Діани, проте вона не брала активної участі в житті королівської родини. Жила приватно.

Принци Гаррі та Вільям є родичами загиблої (фото: GettyImages)

Похорон буде приватним. Також окремо пройде панахида для друзів і родичів.

За даними ЗМІ, речник принца Вільяма відмовився від коментарів щодо трагедії.