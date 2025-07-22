20-летнюю кузину принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой: что известно о трагедии

Что известно о смерти кузины Уильяма и Гарри

Рози Рош, внучка дяди принцессы Дианы, умерла в семейном доме в Нортоне 14 июля. Тело нашли мама и сестра, когда она готовилась к отдыху с друзьями.

Девушка собирала вещи, однако слишком долго не выходила из комнаты. Это насторожило родных, которые нашли ее мертвой.

Возле тела в середине дома рядом находилось огнестрельное оружие, что стало загадкой для следователей.

Что говорит полиция

Правоохранители из графства Уилтшир подтвердили, что на месте трагедии не было признаков насилия или вмешательства третьих лиц.

По словам коронера Гранта Дейвиса, смерть признали "неподозрительной". Он отметил, что не было обнаружено никакой причастности третьей стороны.

Однако окончательные выводы относительно обстоятельств трагедии обнародуют после завершения официального расследования 25 октября.

Что известно о Рози Рош

Рози изучала английскую литературу в университете Дарема. В некрологе, опубликованном ее семьей, девушку назвали "любимой дочерью Хью и Пиппы, невероятной сестрой Арчи и Агаты, внучкой Дерека и Рэй Лонг".

Рози была прямой родственницей Уильяма и Гарри - ее дедушка был братом принцессы Дианы, однако она не принимала активного участия в жизни королевской семьи. Жила частным образом.

Принцы Гарри и Уильям являются родственниками погибшей (фото: GettyImages)

Похороны будут частными. Также отдельно пройдет панихида для друзей и родственников.

По данным СМИ, представитель принца Уильяма отказался от комментариев относительно трагедии.