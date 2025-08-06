Нове кохання? Енн Гетевей застукали в обіймах на зйомках "Диявол носить Прада 2" (фото)

Акторка Енн Гетевей з'явилася на зйомках "Диявол носить Прада 2" з новим партнером по фільму. Вони вже встигли підкорити шанувальників хімією.

РБК-Україна розповідає, що відомо про зйомки сиквелу та хто зіграє екранного коханого акторки.

З ким Енн Гетевей помітили в обіймах

Знімальний процес сиквелу "Диявол носить Прада" у розпалі. Днями в Нью-Йорку Енн помітили на знімальному майданчику разом з австралійським актором Патріком Браммеллом, який зіграє романтичного партнера героїні Енді Сакс.

Фотографи зазнімкували зіркову пару під час сцени на вулицях Брукліну. На кадрах вони мають гармонійний вигляд: обіймаються, тримаються за руки та сміються.

Вочевидь, у головної героїні намічається цікава романтична історія, яка додасть позитивних емоцій глядачам під час перегляду.

Як знімають "Диявол носить Прада 2" (фото: Getty Images)

Гетевей з'явилася у сцені в елегантному образі з розпущеним волоссям, у синій блискучій сукні та з макіяжем в тон наряду. А Браммелл був одягнений у темно-синій костюм та світло-синю сорочку.

За чутками, у продовженні культової стрічки Патрік замінить колишнього хлопця Енді з першого фільму - Нейта Купера, якого втілив Едріан Греньє. Як відомо, протягом багатьох років бойфренд головної героїні зазнавав критики, зокрема через недостатню підтримку дівчини у її кар'єрі.

Гетевей та Браммелл на зйомках (фото: Getty Images)

Що відомо про сиквел "Диявол носить Прада"

У центрі сюжету - протистояння епох. Енді Сакс повертається вже як впливова постать у модній індустрії. Вона співпрацюватиме з колишньою колегою Емілі.

Героїні знову зіштовхнуться з Мірандою Прістлі, яка намагатиметься подолати занепад традиційного журнального видавництва.

У продовженні окрім Хетевей знову з'являться Меріл Стріп, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Прем'єра стрічки запланована на 2026 рік, а події розгортатимуться через 20 років після оригіналу.