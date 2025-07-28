45-річний лідер гурту "Пиріг і Батіг" мобілізувався

Що написав Мар'ян

Так, 45-річний співак показав нове фото і зазначив, що останнім часом він рідко з'являється у соцмережах.

"Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю - добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде. Здоровʼя бажаю!" - написав артист.

Допис соліста гурту "Пиріг і Батіг" (скріншот)

Також мобілізацію Мар'яна прокоментували на сторінці самого гурту.

"Друзі, повідомляємо, що лідер гурту Марʼян Пиріг вступив до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил та витримки в сему важливому кроці. Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться в дописі.

Мар'ян Пиріг мобілізувався (скріншот)

Хто такий Мар'ян Пиріг

Мар’ян - музикант, художник, засновник гурту "ГИЧ оркестр" та проекту "Пиріг і Батіг". Народився 9 вересня 1979 року у Львові в родині з музичними традиціями.

Після навчання у Львівському лісотехнічному університеті, яке не завершив, Мар’ян служив у Збройних силах України. У 2001 році познайомився з художницею Юлією Долинською, з якою згодом створив творчу дуетну майстерню "Ремісницька родина Пирожків".

Артист також відомий як художник, який експериментує з матеріалами. Він створює картини зі шкіри, дерева та навіть цвяхів, ілюстрував видання "Видавництва Старого Лева".

У 2020 році він започаткував музичний проект "Пиріг і Батіг", який став продовженням його творчих пошуків. У ньому співак разом з іншими музикантами виконує поезію українських класиків, від Тичини до Стуса, поєднуючи глибоку лірику з живою музикою.

Рік тому відео на пісню "Гаї шумлять" принесло гурту велику популярність. А навесні 2025 року Мар'ян вирішив переїхати зі Львова до Харкова.