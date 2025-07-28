45-летний лидер группы "Пиріг і Батіг" мобилизовался

Что написал Марьян

Так, 45-летний певец показал новое фото и отметил, что в последнее время он редко появляется в соцсетях.

"Много о чем есть повести, но не становится времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю - добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Дальше будет. Здоровья желаю!" - написал артист.

Пост солиста группы "Пиріг і Батіг" (скриншот)

Также мобилизацию Марьяна прокомментировали на странице самой группы.

"Друзья, сообщаем, что лидер группы Марьян Пирог вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Мы гордимся, поддерживаем и желаем сил и выдержки в этом важном шаге. Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в заметке.

Марьян Пирог мобилизовался (скриншот)

Кто такой Марьян Пирог

Марьян - музыкант, художник, основатель группы "ГИЧ оркестр" и проекта "Пиріг і Батіг". Родился 9 сентября 1979 года во Львове в семье с музыкальными традициями.

После обучения во Львовском лесотехническом университете, которое не завершил, Марьян служил в Вооруженных силах Украины. В 2001 году познакомился с художницей Юлией Долинской, с которой впоследствии создал творческую дуэтную мастерскую "Ремісницька родина Пирожків".

Артист также известен как художник, который экспериментирует с материалами. Он создает картины из кожи, дерева и даже гвоздей, иллюстрировал издание "Видавництва Старого Лева".

В 2020 году он основал музыкальный проект "Пиріг і Батіг", который стал продолжением его творческих поисков. В нем певец вместе с другими музыкантами исполняет поэзию украинских классиков, от Тычины до Стуса, сочетая глубокую лирику с живой музыкой.

Год назад видео на песню "Гаї шумлять" принесло группе большую популярность. А весной 2025 года Марьян решил переехать из Львова в Харьков.