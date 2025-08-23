5 найзахопливіших детективних серіалів цього літа: неможливо відірватися

"Дружини на полюванні"

Колишня редакторка модного журналу Софі разом з чоловіком переїздить до невеликого містечка в Техасі. Там вона зачаровується світською левицею Марго, яка створила жіночий клуб. Однак після того, як на околиці лісу знаходять тіло дівчини, учасниці опиняються серед підозрюваних.



"Ірландська кров"

Адвокатка з розлучень Фіона отримує повідомлення від свого батька та вирушає у подорож до Ірландії. Вона розкриває темне минуле своєї родини, усвідомлюючи, що історія її життя була брехнею.



"Ми були брехунами"

Напружений трилер про 17-річну Кейді Сінклер. Після трагічного інциденту вона втратила пам'ять і тепер намагається згадати, що сталося минулого літа, а також які таємниці приховує її родина.



"Краща сестра"

Історія про двох абсолютно різних сестер - заміжню бізнеследі Хлою та "проблемну" Нікі, які возз'єднуються на тлі родинної трагедії. Коли чоловік Хлої гине, вона намагається розібратися в обставинах смерті та знайти винного.



"Коли нас ніхто не бачить"

В іспанському містечку стається загадкове самогубство. За розслідування беруться місцева сержантка та агентка армії США. Поступово вони розкривають темні таємниці, що пов’язують місто, владу та американських військових.