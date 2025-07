63-річний Том Круз підтвердив роман з молодшою на 26 років акторкою (фото)

Пару помітили в суботу, 26 липня. 63-річний Круз і 37-річна де Армас трималися за руки, прогулюючись в повсякденному одязі: актор був у темно-синьому, а його супутниця - в білій футболці та чорних джинсах-кльош.

Відомо, що Ана має будинок у Вермонті, тож, ймовірно, саме вона приймала Круза в гостях.

Чутки про можливий роман між ними почали з’являтися ще в лютому, коли їх вперше помітили разом на вечірній прогулянці в Лондоні.

Тоді джерела повідомляли, що вони просто обговорювали майбутні проєкти з агентами.

Oh, sorry, they arrived on the same flight, but his helicopter did fly several times that day. The video is still from the same helipad on July 24. Sorry, but again, no romance.#DavidCoulthard #AnadeArmas #TomCruise pic.twitter.com/G8p2K5C5oh