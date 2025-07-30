63-річний Том Круз підтвердив роман з молодшою на 26 років акторкою (фото)

Голлівудська зірка Том Круз і акторка Ана де Армас знову привернули увагу папараці - цього разу їх заскочили під час прогулянки у Вермонті. Схоже, що пара більше не приховує стосунки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Том Круз і Ана де Армас підтвердили роман

Пару помітили в суботу, 26 липня. 63-річний Круз і 37-річна де Армас трималися за руки, прогулюючись в повсякденному одязі: актор був у темно-синьому, а його супутниця - в білій футболці та чорних джинсах-кльош.

Відомо, що Ана має будинок у Вермонті, тож, ймовірно, саме вона приймала Круза в гостях.

Unfortunately, Ana de Armas and Tom Cruise appear to confirm romance after being spotted holding hands. pic.twitter.com/fAgSXikhYk — best of ana de armas (@anadearmasdaily) July 29, 2025

Чутки про можливий роман між ними почали з’являтися ще в лютому, коли їх вперше помітили разом на вечірній прогулянці в Лондоні.

Тоді джерела повідомляли, що вони просто обговорювали майбутні проєкти з агентами.

Oh, sorry, they arrived on the same flight, but his helicopter did fly several times that day. The video is still from the same helipad on July 24. Sorry, but again, no romance.#DavidCoulthard #AnadeArmas #TomCruise pic.twitter.com/G8p2K5C5oh — Tom Cruise • news source (@tomcruisse62) July 26, 2025

Та протягом наступних місяців парочку неодноразово фіксували разом - під час святкування 50-річчя Девіда Бекхема, у парку на день народження акторки, на яхті в Іспанії та навіть на концерті Oasis у Лондоні.

Нещодавно Ана підтвердила, що працює над кількома проєктами з Томом Крузом.

Ана де Армас (фото: Вікіпедія)

Один із них - надприродний трилер "Глибше" (режисер Даг Лайман).

І хоча в офіційних коментарях ідеться про "робочі стосунки", інсайдери наголошують на "особливій хімії" між зірками.

Джерело з оточення акторів розповіло, що де Армас вважає роботу з Крузом можливістю всього життя, а Том став для неї справжнім наставником.

Що відомо про особисте життя зірок

Том Круз був тричі одружений - із Мімі Роджерс, Ніколь Кідман та Кеті Голмс. Має трьох дітей, зокрема доньку Сурі від шлюбу з Голмс.

Ана де Армас, своєю чергою, зустрічалась із Беном Аффлеком, керівником Tinder Полом Букадакісом і нещодавно - з Мануелем Анідо Куестою, пасинком президента Куби.

Чи підтвердять Круз і де Армас свій роман офіційно - поки невідомо, але дедалі частіша поява разом говорить сама за себе.