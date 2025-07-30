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63-летний Том Круз подтвердил роман с младшей на 26 лет актрисой (фото)

Среда 30 июля 2025 19:27
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63-летний Том Круз подтвердил роман с младшей на 26 лет актрисой (фото) Том Круз и Ана де Армас (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская звезда Том Круз и актриса Ана де Армас снова привлекли внимание папарацци - на этот раз их застали во время прогулки в Вермонте. Похоже, что пара больше не скрывает отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Том Круз и Ана де Армас подтвердили роман

Пару заметили в субботу, 26 июля. 63-летний Круз и 37-летняя де Армас держались за руки, прогуливаясь в повседневной одежде: актер был в темно-синем, а его спутница - в белой футболке и черных джинсах-клеш.

Известно, что Ана имеет дом в Вермонте, так что, вероятно, именно она принимала Круза в гостях.

Слухи о возможном романе между ними начали появляться еще в феврале, когда их впервые заметили вместе на вечерней прогулке в Лондоне.

Тогда источники сообщали, что они просто обсуждали будущие проекты с агентами.

Но в течение следующих месяцев парочку неоднократно фиксировали вместе - во время празднования 50-летия Дэвида Бекхэма, в парке на день рождения актрисы, на яхте в Испании и даже на концерте Oasis в Лондоне.

Недавно Ана подтвердила, что работает над несколькими проектами с Томом Крузом.

63-летний Том Круз подтвердил роман с младшей на 26 лет актрисой (фото)Ана де Армас (фото: Википедия)

Один из них - сверхъестественный триллер "Глубже" (режиссер Даг Лайман).

И хотя в официальных комментариях говорится о "рабочих отношениях", инсайдеры отмечают "особую химию" между звездами.

Источник из окружения актеров рассказал, что де Армас считает работу с Крузом возможностью всей жизни, а Том стал для нее настоящим наставником.

Что известно о личной жизни звезд

Том Круз был трижды женат - на Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Имеет троих детей, в том числе дочь Сури от брака с Холмс.

Ана де Армас, в свою очередь, встречалась с Беном Аффлеком, руководителем Tinder Полом Букадакисом и недавно - с Мануэлем Анидо Куэстой, пасынком президента Кубы.

Подтвердят ли Круз и де Армас свой роман официально - пока неизвестно, но все более частое появление вместе говорит само за себя.

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