Романтика чи просто дружба? Кеті Перрі застукали в компанії відомого політика (фото)

Днями, 28 липня, співачку помітили в компанії експрем'єр-міністра Канади за столиком у розкішному ресторані Le Violon у Монреалі. Вони були дуже захоплені бесідою і сиділи трохи далі від сторонніх людей.

Як розповіли очевидці, парочка насолоджувалися коктейлями, ділилася стравами, зокрема з лобстером, і вела жваву розмову.

Перрі нібито часто нахилялася через стіл, уважно прислухаючись до слів Трюдо. Безпеку обох забезпечували охоронці, які сиділи неподалік.

Чи була ця вечеря романтичною - точно невідомо. Проте в мережі їхня зустріч викликала жваві дискусії.

TMZ releases photos of #KatyPerry & #JustinTrudeau having a drink on terrace. pic.twitter.com/xSGjy4sAJR