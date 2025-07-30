Романтика чи просто дружба? Кеті Перрі застукали в компанії відомого політика (фото)

Співачку Кеті Перрі після розставання з Орландо Блумом вперше помітили в компанії нового чоловіка. Ним виявився колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

РБК-Україна розповідає, що відомо про зустріч артистки та політика з посиланням на TMZ .

Кеті Перрі застукали з Джастіном Трюдо: що відомо

Днями, 28 липня, співачку помітили в компанії експрем'єр-міністра Канади за столиком у розкішному ресторані Le Violon у Монреалі. Вони були дуже захоплені бесідою і сиділи трохи далі від сторонніх людей.

Як розповіли очевидці, парочка насолоджувалися коктейлями, ділилася стравами, зокрема з лобстером, і вела жваву розмову.

Перрі нібито часто нахилялася через стіл, уважно прислухаючись до слів Трюдо. Безпеку обох забезпечували охоронці, які сиділи неподалік.

Чи була ця вечеря романтичною - точно невідомо. Проте в мережі їхня зустріч викликала жваві дискусії.

Що пишуть користувачі соцмереж

Юзери не змогли залишити несподівану пару без уваги, але думки розділилися. Одні підтримували співачку та політика, а також їх право на приватність. Інші іронізували, критикували та жартували.

"Може, вона тепер переїде до Канади".

"А чому б йому не хотіти з нею зустрічатися? Вона ж успішна астронавтка!!!"

"Молодець, Кет!"

"Їй потрібен час, щоб зцілитися".

"Вона ж тільки-но розлучилася кілька тижнів тому".

"Кеті, що з тобою сталося? Останнім часом одна погана помилка за іншою".

"Гарна пара була б".

У фанів також з'явилися припущення, що це просто вечеря двох публічних людей, які мають приятельські стосунки. Самі Кеті та Джастін поки нічого не коментували.

Що відомо про особисте життя Перрі та Трюдо

Як відомо, співачка та політик нині перебувають у вільному плаванні. Нещодавно Кеті розійшлася з актором Орландо Блумом, з яким виховує доньку.

Кеті Перрі та Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)

А колишній прем'єр-міністр Канади минулого року оголосив про розлучення з дружиною Софі після 18 років шлюбу. У них є троє дітей - сини та донька.

Джастін Трюдо з синами (фото: instagram.com/justinpjtrudeau)