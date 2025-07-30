63-річний Том Круз підтвердив роман з молодшою на 26 років акторкою (фото)

Том Круз і Ана де Армас підтвердили роман

Пару помітили в суботу, 26 липня. 63-річний Круз і 37-річна де Армас трималися за руки, прогулюючись в повсякденному одязі: актор був у темно-синьому, а його супутниця - в білій футболці та чорних джинсах-кльош.

Відомо, що Ана має будинок у Вермонті, тож, ймовірно, саме вона приймала Круза в гостях.

Чутки про можливий роман між ними почали з’являтися ще в лютому, коли їх вперше помітили разом на вечірній прогулянці в Лондоні.

Тоді джерела повідомляли, що вони просто обговорювали майбутні проєкти з агентами.

Та протягом наступних місяців парочку неодноразово фіксували разом - під час святкування 50-річчя Девіда Бекхема, у парку на день народження акторки, на яхті в Іспанії та навіть на концерті Oasis у Лондоні.

Нещодавно Ана підтвердила, що працює над кількома проєктами з Томом Крузом.

Ана де Армас (фото: Вікіпедія)

Один із них - надприродний трилер "Глибше" (режисер Даг Лайман).

І хоча в офіційних коментарях ідеться про "робочі стосунки", інсайдери наголошують на "особливій хімії" між зірками.

Джерело з оточення акторів розповіло, що де Армас вважає роботу з Крузом можливістю всього життя, а Том став для неї справжнім наставником.

Що відомо про особисте життя зірок

Том Круз був тричі одружений - із Мімі Роджерс, Ніколь Кідман та Кеті Голмс. Має трьох дітей, зокрема доньку Сурі від шлюбу з Голмс.

Ана де Армас, своєю чергою, зустрічалась із Беном Аффлеком, керівником Tinder Полом Букадакісом і нещодавно - з Мануелем Анідо Куестою, пасинком президента Куби.

Чи підтвердять Круз і де Армас свій роман офіційно - поки невідомо, але дедалі частіша поява разом говорить сама за себе.