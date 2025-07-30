Ахтем Сеітаблаєв про сина, який залишився в Криму: "Звичайно, я боюсь за нього"

Що Сеітаблаєв сказав про сина, який залишився в Криму

У розмові він розповів про близьких, що залишились на півострові. Таких, як з'ясувалося, дуже багато.

"Весь мій рід там майже. Це близько тисячі людей", - сказав він.

Особливо важкою є тема сина Селіма, який продовжує жити на тимчасово окупованому півострові.

На питання, чому той не виїжджає з Криму, режисер дав коротку відповідь.

"Це дуже важке питання", - зазначив він.

За його словами, хлопець доглядає за дідом і живе разом з ним.

"Я пишаюся своїм сином. Він у мене з чіткими уявленнями про те, хто він, що він. І, звичайно, я боюсь за нього", - додав він.

Режисер "Кіборгів" розповів про сина, який лишився в Криму (скриншот)

Сеітаблаєв також поділився, що російські окупанти від початку знали, хто він та яку позицію займає.

"Мені доволі часто, зокрема через моїх дітей, передавали "привіти" російські прикордонники, коли мої діти, коли була ця можливість, перетинали так званий кордон між Кримом і материковою частиною України. Вони добре знають", - зазначив він.



Що відомо про Ахтема Сеітаблаєва

Нагадаємо, актор та режисер - один із найвідоміших українських кримських татар, який активно висвітлює тему окупації півострова у своїх роботах та інтерв'ю.

Його кінороботи були відзначені численними нагородами. Став особливо впізнаваний завдяки зрежисованим фільмам "Хайтарма", "Кіборги" та "Захар Беркут".

У перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну він долучився до лав територіальної оборони міста Києва.