Оля Полякова чесно зізналася, чи читає переписки чоловіка (відео)
Оля Полякова розкрила нові подробиці особистого життя. Вона чесно зізналася, чи читала переписки свого чоловіка Вадима Буряковського.
Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання артистка зробила в Instagram-відео для радіо Maximum.
Що сказала Полякова про стосунки з чоловіком
Артистка вразила чесністю. Вона перевіряє, як і з ким спілкується її чоловік в листуваннях.
Ба більше, робить це завжди. І за 20 років шлюбу Вадим не дав приводів для хвилювання.
"Завжди. Боже, нічого цікавого. Хоч би за 20 років щось підкинув, якусь перчинку, блін", - з легкістю та гумором сказала вона.
Не менш відверто Полякова розповіла, що у шлюбі, буває, беруть емоції. Вона з тих людей, які у своїх помилках можуть звинувачувати інших.
"Звісно (звинувачувала - ред), та всіх, хто потрапляється під руки", - поділилася вона.
Як відреагували в мережі
Щирість та відкритість Олі не залишили байдужими користувачів. Багато хто позитивно оцінив її чесність та енергію.
- "Богиня краси".
- "Смішна, чудова, енергійна. А ноги які"
- "Що б не говорили про неї, але те, що вона займається спортом, то видно, яка енергія пре".
- "Ми знаємо навіть номер телефона Олі то нас, нічим не здивувати".
- "Ви чудова".
Що відомо про особисте життя Олі Полякової
Нагадаємо, співачка та бізнесмен, який старший за неї на 16 років, разом понад 20 років. У них дві доньки - Маша, яка вже вийшла заміж, та 13-річна Аліса.
Артистка раніше ділилася, що мала кризу в стосунках з коханим. Проте парі вдалося подолати труднощі.
Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Вас також може зацікавити:
- Чи забезпечує Полякова старшу доньку після її заміжжя
- Чому Маша Полякова зіграє друге весілля
- Полякова емоційно зізналася, чи хоче вона онуків.