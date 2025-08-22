ua en ru
Оля Полякова чесно зізналася, чи читає переписки чоловіка (відео)

П'ятниця 22 серпня 2025 23:22
Оля Полякова чесно зізналася, чи читає переписки чоловіка (відео) Оля Полякова висловилася про стосунки з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Оля Полякова розкрила нові подробиці особистого життя. Вона чесно зізналася, чи читала переписки свого чоловіка Вадима Буряковського.

Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання артистка зробила в Instagram-відео для радіо Maximum.

Що сказала Полякова про стосунки з чоловіком

Артистка вразила чесністю. Вона перевіряє, як і з ким спілкується її чоловік в листуваннях.

Ба більше, робить це завжди. І за 20 років шлюбу Вадим не дав приводів для хвилювання.

"Завжди. Боже, нічого цікавого. Хоч би за 20 років щось підкинув, якусь перчинку, блін", - з легкістю та гумором сказала вона.

Не менш відверто Полякова розповіла, що у шлюбі, буває, беруть емоції. Вона з тих людей, які у своїх помилках можуть звинувачувати інших.

"Звісно (звинувачувала - ред), та всіх, хто потрапляється під руки", - поділилася вона.

Як відреагували в мережі

Щирість та відкритість Олі не залишили байдужими користувачів. Багато хто позитивно оцінив її чесність та енергію.

  • "Богиня краси".
  • "Смішна, чудова, енергійна. А ноги які"
  • "Що б не говорили про неї, але те, що вона займається спортом, то видно, яка енергія пре".
  • "Ми знаємо навіть номер телефона Олі то нас, нічим не здивувати".
  • "Ви чудова".

Що відомо про особисте життя Олі Полякової

Нагадаємо, співачка та бізнесмен, який старший за неї на 16 років, разом понад 20 років. У них дві доньки - Маша, яка вже вийшла заміж, та 13-річна Аліса.

Артистка раніше ділилася, що мала кризу в стосунках з коханим. Проте парі вдалося подолати труднощі.

Оля Полякова чесно зізналася, чи читає переписки чоловіка (відео)Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)

