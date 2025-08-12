Анатоліч розніс "антивоєнну" риторику Макса Коржа: боїться прямо назвати винних

Анатолій Анатолій "проїхався" по Коржу

Анатоліч опублікував відео, де розкритикував так звану антивоєнну позицію Коржа, зокрема його виступ у Польщі, під час якого зі сцени прозвучало: "Зупини війну".

"До кого звертається Макс Корж, як ви думаєте? Може до Барака Обами, може до Саддама Хусейна, може це він про війну з Палестиною, може до Нетаньяху, може, я не знаю, до Джо Байдена звертається? До кого він звертається? Може до Володимира Зеленського він звертається: "зупиніть війну"? До кого він, бл*ха, звертається?" - емоційно сказав він.

Шоумен наголосив, що співак так і не озвучив чіткої позиції щодо війни та не назвав Росію винною у її розв’язанні.

"Розумієте, Макс Корж, як і ця вся пацанська романтика, як Баста, який був суперпопулярним в Україні... Усе це виявилося абсолютною пустушкою, у якої навіть не вистачає яєць назвати війну війною і винуватців цієї війни. А якщо запитати росіян на вулиці, чи хочуть вони зупинити війну, вони всі скажуть: "Так, ми хочемо зупинити війну, але для цього нам треба вбивати українців". Тобто вони всі проти війни, як Макс Корж, але для цього треба вбивати нас. Ось це - Макс Корж", - підсумував ведучий.

Концерт Коржа у Варшаві

9 серпня білоруський співак Макс Корж дав масштабний концерт у Варшаві.

Через велику кількість охочих відвідати подію - Національний стадіон вміщує близько 60 тисяч осіб - міська влада перекривала вулиці навколо арени та змінювала маршрути громадського транспорту.

На вході охорона ретельно перевіряла фанатів, вилучаючи навіть прапори, серед яких були українські та білоруські.

Серед глядачів було чимало українців, що підтверджується численними відео у соцмережах.

Це викликало неоднозначну реакцію: частина користувачів обурювалася, адже, хоча артист і засудив війну в Україні, він так і не назвав Росію агресором.

На самому концерті співак закликав "зупинити війну", але утримався від конкретних заяв, що теж спричинило хвилю критики.

Водночас деякі фанати стали на його захист, наголошуючи, що він підтримує Україну та виступає проти війни, а його російськомовні пісні пояснювали білоруським походженням виконавця.

Історія взаємин Коржа з Україною теж була непростою. У 2016 році СБУ заборонила йому в’їзд через відвідування окупованого Криму, але вже у 2017-му скасувала заборону, пояснивши це відсутністю загрози нацбезпеці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії артист виступив проти війни, опублікувавши допис в Instagram, але знову ж таки не згадавши РФ як агресора.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

У червні 2022-го він випустив російськомовну антивоєнну композицію з рядками “Має рацію той, хто захищає свій дім”.

Попри це, у розкладі співака залишалися концерти в Росії. Лише після хвилі критики він нібито скасував виступи, хоча дати залишалися у відкритому доступі.

Довгий час Корж жив у Білорусі, але, за повідомленнями місцевих ЗМІ, виїхав з країни після виклику “на бесіду” з політичних причин.