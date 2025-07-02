Про автомобілі та перегони: 5 фільмів, які сподобаються фанатам швидкості

"Формула 1"

Колишній зірка Формули 1 Сонні, чию кар'єру зруйнувала страшна аварія, тепер працює найманим гонщиком. Одного дня його просять повернутися, щоб врятувати команду.



"Аутсайдери"

Біографічна драма про боротьбу між командами Форда та Феррарі на легендарних перегонах Ле-Ман у 1966 році. Американський інженер Керролл Шелбі та британський гонщик Кен Майлз мають створити революційний автомобіль, який зможе перемогти команду противника.



"Феррарі"

Американський біографічний фільм про кризу в імперії Ензо Феррарі. Події розгортаються влітку 1957 року. Колишній автогонник стає підприємцем і доводить себе та свою команду до межі, беручи участь в 100-мильних змаганнях в Італії.



"Сенна"

Британський документальний мінісеріал про життя і загибель бразильського автогонника Айртона Сенни. Стрічка досліджує життя і творчість триразового чемпіона світу, його фізичні та духовні досягнення на трасі.



"Дні грому"

У динамічному світі NASCAR зростає напружене суперництво між молодим гонщиком і досвідченим ветераном. Незабаром вони потрапляють в аварію, яка змінює їхні взаємини та погляд на змагання.