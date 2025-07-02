Про автомобілі та перегони: 5 фільмів, які сподобаються фанатам швидкості

Від драматичних історій легендарних гонщиків до захопливих перегонів - ці фільми не залишають байдужим та надихають.
РБК-Україна пропонує добірку стрічок про перегони та автомобілі, які точно сподобаються любителям швидкості.
Колишній зірка Формули 1 Сонні, чию кар'єру зруйнувала страшна аварія, тепер працює найманим гонщиком. Одного дня його просять повернутися, щоб врятувати команду.
Біографічна драма про боротьбу між командами Форда та Феррарі на легендарних перегонах Ле-Ман у 1966 році. Американський інженер Керролл Шелбі та британський гонщик Кен Майлз мають створити революційний автомобіль, який зможе перемогти команду противника.
Американський біографічний фільм про кризу в імперії Ензо Феррарі. Події розгортаються влітку 1957 року. Колишній автогонник стає підприємцем і доводить себе та свою команду до межі, беручи участь в 100-мильних змаганнях в Італії.
Британський документальний мінісеріал про життя і загибель бразильського автогонника Айртона Сенни. Стрічка досліджує життя і творчість триразового чемпіона світу, його фізичні та духовні досягнення на трасі.
У динамічному світі NASCAR зростає напружене суперництво між молодим гонщиком і досвідченим ветераном. Незабаром вони потрапляють в аварію, яка змінює їхні взаємини та погляд на змагання.
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