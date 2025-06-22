У бантику та з посмішкою: Лілія Ребрик розчулила новими фото 1-річної донечки Адель

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик замилувала ніжними фото своєї молодшої донечки Аделіни.
Про це РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
На опублікованих фото дівчинка позує у літньому костюмі та пов’язці з бантом на голові.
"Адель до літа готова. Тепер головне питання: куди поділось саме літо?", - написала Ребрик під дописом.
Публікація швидко зібрала хвилю позитивних коментарів - підписники не приховували захвату від образу дівчинки.
Нагадаємо, Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий виховують трьох доньок. Пара познайомилася на проєкті "Танці з зірками", де вони разом дійшли до фіналу і посіли друге місце.
Ще під час ефірів глядачі помітили між ними хімію та почали обговорювати можливий роман. Водночас обидва на той момент перебували у стосунках.
Ребрик зізнавалася, що під час шоу їх із Диким пов’язувала міцна дружба: вони багато розмовляли, обмінювалися поглядами на життя й довіряли одне одному особисті переживання.
Справжні стосунки між ними зав’язалися вже після завершення проєкту. Лілію запросили вести фестиваль "Слов’янський базар" і запропонували в рамках шоу станцювати разом із Андрієм.
Перед поїздкою до Мінська вони зустрілися - і саме тоді зрозуміли, що між ними щось більше, ніж просто партнерство.
У грудні 2011 року пара одружилася. У серпні 2012-го в них народилася перша донька Діана, у 2018 році - Поліна, а навесні 2024-го сім’я поповнилася третьою дівчинкою - Адель.
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