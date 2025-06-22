В бантике и с улыбкой: Лилия Ребрик умилила новыми фото 1-летней дочери Адель

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала нежными фото своей младшей дочери Аделины.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
На опубликованных фото девочка позирует в летнем костюме и повязке с бантом на голове.
"Адель к лету готова. Теперь главный вопрос: куда делось само лето?", - написала Ребрик под постом.
Публикация быстро собрала волну положительных комментариев - подписчики не скрывали восторга от образа девочки.
Напомним, Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий воспитывают трех дочерей. Пара познакомилась на проекте "Танцы со звездами", где они вместе дошли до финала и заняли второе место.
Еще во время эфиров зрители заметили между ними химию и начали обсуждать возможный роман. В то же время оба на тот момент находились в отношениях.
Ребрик признавалась, что во время шоу их с Диким связывала крепкая дружба: они много разговаривали, обменивались взглядами на жизнь и доверяли друг другу личные переживания.
Настоящие отношения между ними завязались уже после завершения проекта. Лилию пригласили вести фестиваль "Славянский базар" и предложили в рамках шоу станцевать вместе с Андреем.
Перед поездкой в Минск они встретились - и именно тогда поняли, что между ними нечто большее, чем просто партнерство.
В декабре 2011 года пара поженилась. В августе 2012-го у них родилась первая дочь Диана, в 2018 году - Полина, а весной 2024-го семья пополнилась третьей девочкой - Адель.
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