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Бред Пітт відреагував на новий роман Дженніфер Еністон

П'ятниця 25 липня 2025 11:12
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Бред Пітт відреагував на новий роман Дженніфер Еністон Бред Пітт і Дженніфер Еністон (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Бред Пітт відреагував на новий роман своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон з гіпнотерапевтом і коучем Джимом Кертісом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Що думає Пітт про новий роман Еністон

За словами джерел з оточення 61-річного Бреда Пітта, він щиро радіє, що його колишня дружина Дженніфер Еністон знайшла нове кохання.

"Бред неймовірно радий, що Джен знайшла кохання в особі цього хлопця, який, здається, добре до неї ставиться. Коли знаходиш відповідного партнера, то знаходиш спокій у душі. І він (Пітт. - Прим. ред.) сподівається, що те саме станеться і з Джен", - цитує Daily Mail одного з друзів актора.

За його словами, хоча розлучення пари було важким для обох, Бред "так і не втратив своєї симпатії" до Дженніфер.

Бред Пітт відреагував на новий роман Дженніфер ЕністонДженніфер Еністон і Бред Пітт (фото: Getty Images)

Нагадаємо, про те, що в актриси роман з Джимом Кертісом, стало відомо нещодавно.

Пару бачили разом під час відпочинку на Майорці - вони не приховували своїх почуттів, тримались за руки, фліртували та ніжно цілувались.

У Пітта теж панує гармонія в особистому житті. Нещодавно він офіційно завершив гучне розлучення з Анджеліною Джолі, з якою виховував шістьох дітей, а теперішні стосунки актора з Інес де Рамон перейшли на новий рівень - вперше він публічно представив свою дівчину.

До слова, після розриву з Піттом у 2005 році Дженніфер була одружена вдруге - з актором Джастіном Теру.

Бред Пітт відреагував на новий роман Дженніфер ЕністонДженніфер Еністон і Джастін Теру (фото: Getty Images)

Їхній шлюб тривав п’ять років і завершився у 2018-му. Після цього її неодноразово помічали у компанії чоловіків, утім офіційно Еністон нові стосунки не підтверджувала.

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