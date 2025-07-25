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Брэд Питт отреагировал на новый роман Дженнифер Энистон

Пятница 25 июля 2025 11:12
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Брэд Питт отреагировал на новый роман Дженнифер Энистон Брэд Питт и Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Брэд Питт отреагировал на новый роман своей бывшей жены Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом и коучем Джимом Кертисом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Что думает Питт о новом романе Энистон

По словам источников из окружения 61-летнего Брэда Питта, он искренне радуется, что его бывшая жена Дженнифер Энистон нашла новую любовь.

"Брэд невероятно рад, что Джен нашла любовь в лице этого парня, который, кажется, хорошо к ней относится. Когда находишь подходящего партнера, то обретаешь спокойствие в душе. И он (Питт. - Прим. ред.) надеется, что то же самое произойдет и с Джен", - цитирует Daily Mail одного из друзей актера.

По его словам, хотя развод пары был тяжелым для обоих, Брэд "так и не потерял своей симпатии" к Дженнифер.

Брэд Питт отреагировал на новый роман Дженнифер ЭнистонДженнифер Энистон и Брэд Питт (фото: Getty Images)

Напомним, о том, что у актрисы роман с Джимом Кертисом, стало известно недавно.

Пару видели вместе во время отдыха на Майорке - они не скрывали своих чувств, держались за руки, флиртовали и нежно целовались.

У Питта тоже царит гармония в личной жизни. Недавно он официально завершил громкий развод с Анджелиной Джоли, с которой воспитывал шестерых детей, а нынешние отношения актера с Инес де Рамон перешли на новый уровень - впервые он публично представил свою девушку.

К слову, после разрыва с Питтом в 2005 году Дженнифер была замужем во второй раз - за актером Джастином Теру.

Брэд Питт отреагировал на новый роман Дженнифер ЭнистонДженнифер Энистон и Джастин Теру (фото: Getty Images)

Их брак продлился пять лет и завершился в 2018-м. После этого ее неоднократно замечали в компании мужчин, впрочем, официально Энистон новые отношения не подтверждала.

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