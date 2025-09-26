"Було неприємно": Соколова розповіла, після чого у неї зіпсувалась думка про Полякову

Ведуча розповіла, що свого часу взяла участь у записі проєкту "Дорослі дівчата", який співачка вела разом із Машею Єфросиніною.

Однак згодом Соколова заборонила випускати програму в ефір, адже дізналася деталі з життя артистки, які її обурили.

За словами журналістки, на той момент стало відомо, що Полякова співала на весіллі "корупціонера".

Це стало для неї неприємною новиною вже після запису шоу, і саме ця інформація вплинула на її рішення.

"Я знімалася в одному випуску, і він не вийшов в ефір. Це була моя ініціатива. Це сталося в той період, коли Оля Полякова виступала на весіллі корупціонера. Я не знала про це перед ефіром. Мені було неприємно, що ця розмова про українськість, не знаючи, що було в житті пані Ольги, сприймалася глядачами як моя повага прийти на ефір до подібної людини", - зазначила Яніна.

Весілля, яке викликало гучний скандал

Ймовірно, журналістка мала на увазі подію 2023 року - розкішне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці ДБР Роксолани Москви.

Святкування у воєнний час викликало хвилю критики, адже на нього завітали представники бізнесу, політики та колишні чиновники з сумнівною репутацією.

Вечірку супроводжували виступи українських артистів, серед яких була і Оля Полякова.

Через участь у цьому святі виконавиця потрапила під шквал негативних коментарів у соцмережах.

Згодом вона пояснила, що ніколи не перевіряє походження грошей замовників.

Пізніше стало відомо, що зароблений гонорар Полякова спрямувала на допомогу військовим.

Волонтерка Світлана Легка повідомила, що співачка профінансувала закупівлю евакуаційного реанімобіля для 53-ї медичної роти на Авдіївському напрямку, а також придбала 5000 грілок для захисників.