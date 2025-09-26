"Было неприятно": Соколова рассказала, после чего у нее испортилось мнение о Поляковой

Ведущая рассказала, что в свое время приняла участие в записи проекта "Взрослые девушки", который певица вела вместе с Машей Ефросининой.

Однако впоследствии Соколова запретила выпускать программу в эфир, ведь узнала детали из жизни артистки, которые ее возмутили.

По словам журналистки, на тот момент стало известно, что Полякова пела на свадьбе "коррупционера".

Это стало для нее неприятной новостью уже после записи шоу, и именно эта информация повлияла на ее решение.

"Я снималась в одном выпуске, и он не вышел в эфир. Это была моя инициатива. Это произошло в тот период, когда Оля Полякова выступала на свадьбе коррупционера. Я не знала об этом перед эфиром. Мне было неприятно, что этот разговор об украинскости, не зная, что было в жизни госпожи Ольги, воспринимался зрителями как мое уважение прийти на эфир к подобному человеку", - отметила Янина.

Свадьба, которая вызвала громкий скандал

Вероятно, журналистка имела в виду событие 2023 года - роскошную свадьбу бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы.

Празднование в военное время вызвало волну критики, ведь его посетили представители бизнеса, политики и бывшие чиновники с сомнительной репутацией.

Вечеринку сопровождали выступления украинских артистов, среди которых была и Оля Полякова.

Из-за участия в этом празднике исполнительница попала под шквал негативных комментариев в соцсетях.

Впоследствии она объяснила, что никогда не проверяет происхождение денег заказчиков.

Позже стало известно, что заработанный гонорар Полякова направила на помощь военным.

Волонтер Светлана Легкая сообщила, что певица профинансировала закупку эвакуационного реанимобиля для 53-й медицинской роты на Авдеевском направлении, а также приобрела 5000 грелок для защитников.