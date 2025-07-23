"Чизкейк прибрали". Кацурін розкрив наслідки масового отруєння у власному ресторані

Міша Кацурін розповів про причини та наслідки масового отруєння у власному ресторані "Китайський привіт" у Львові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Михайла в Instagram.
Внаслідок отруєння захворіло 118 людей (119 разом з ним). З них 46 досі перебувають у лікарні, але більшість має повернутися додому до кінця тижня.
Сам ресторатор уже одужав. Він показав у сториз, як покидає лікарню, та звернувся до медиків.
"Спасибі Львівській інфекційній лікарні за турботу, швидке відновлення і 24/7 підтримку всієї когорти учасників цього клятого "спалаху", - написав він.
В перші дні після відкриття закладу, 14 та 15 липня, всі постраждалі вживали сінгапурський чизкейк. У ньому був крем із яєць, в якому могла розмножитися сальмонела.
"Там крем з яєць (в них дуже чудово почуває себе сальмонела) плюс температура запікання менш як 70 градусів, якої недостатньо, щоб цю сальмонелу вбити", - пояснив він.
Водночас результати лабораторних досліджень показали, що продукти були чисті, проте у двох кухарів виявили сальмонельоз. Один із них куштував чизкейк як сушеф, а інший був працівником заготівлі.
"Носії вони чи також потерпілі - ми не знаємо. Також обидва ці кухарі мали медичні книжки перед прийняттям на роботу", - зазначив ресторатор.
Він також визнав, що не у всіх членів команди були готові медичні книжки, назвавши це "факапом".
Проте, сказав Михайло, до отруєння це стосунку не має, адже хворі лише ті працівники, у яких документи були в порядку.
"Як саме сальмонела потрапила в чизкейк - достеменно невідомо. Кондитери здорові. Ті яйця, які лабораторія забрала на тест, - стерильні. Проте якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць", - зауважив він.
Кацурін запевнив, що команда закладу працює над компенсаціями та допомогою потерпілим, виконує рекомендації Держпродспоживслужби та впроваджує нову систему харчової безпеки, яку він контролює наразі особисто.
"Змінюємо постачальника яєць, а там, де це можливо, міняємо яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це значно зменшує ризик будь-яких харчових небезпек", - поділився він.
Наостанок він додав, що сінгапурський чизкейк, який став каталізатором масового отруєння, з меню прибрали.
Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що ресторатор Міша Кацурін отруївся у власному ресторані та потрапив до лікарні. Тоді ж він наголосив, що заклад тримає зв'язок з постраждалими та оплатить рахунки за лікування.
Згодом правоохоронці у Львові почали розслідувати масове харчове отруєння та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325, яке передбачає штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі.
Держпродспоживслужба також повідомила, що у закладі виявили низку порушень санітарних норм. Зокрема там неправильно зберігали продукти та кухонний інвентар.
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