"Чизкейк прибрали". Кацурін розкрив наслідки масового отруєння у власному ресторані

Міша Кацурін розкрив нові подробиці отруєння

Внаслідок отруєння захворіло 118 людей (119 разом з ним). З них 46 досі перебувають у лікарні, але більшість має повернутися додому до кінця тижня.

Сам ресторатор уже одужав. Він показав у сториз, як покидає лікарню, та звернувся до медиків.

"Спасибі Львівській інфекційній лікарні за турботу, швидке відновлення і 24/7 підтримку всієї когорти учасників цього клятого "спалаху", - написав він.

Кацурін виписався з лікарні після отруєння (фото: instagram.com/misha_katsurin)

В перші дні після відкриття закладу, 14 та 15 липня, всі постраждалі вживали сінгапурський чизкейк. У ньому був крем із яєць, в якому могла розмножитися сальмонела.

"Там крем з яєць (в них дуже чудово почуває себе сальмонела) плюс температура запікання менш як 70 градусів, якої недостатньо, щоб цю сальмонелу вбити", - пояснив він.

Водночас результати лабораторних досліджень показали, що продукти були чисті, проте у двох кухарів виявили сальмонельоз. Один із них куштував чизкейк як сушеф, а інший був працівником заготівлі.

"Носії вони чи також потерпілі - ми не знаємо. Також обидва ці кухарі мали медичні книжки перед прийняттям на роботу", - зазначив ресторатор.

Кацурін розкрив нові деталі отруєння (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Він також визнав, що не у всіх членів команди були готові медичні книжки, назвавши це "факапом".

Проте, сказав Михайло, до отруєння це стосунку не має, адже хворі лише ті працівники, у яких документи були в порядку.

"Як саме сальмонела потрапила в чизкейк - достеменно невідомо. Кондитери здорові. Ті яйця, які лабораторія забрала на тест, - стерильні. Проте якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць", - зауважив він.

Що чекає "Китайський привіт" після масового отруєння

Кацурін запевнив, що команда закладу працює над компенсаціями та допомогою потерпілим, виконує рекомендації Держпродспоживслужби та впроваджує нову систему харчової безпеки, яку він контролює наразі особисто.

"Змінюємо постачальника яєць, а там, де це можливо, міняємо яйця на пастеризовані яєчні суміші. Це значно зменшує ризик будь-яких харчових небезпек", - поділився він.

Наостанок він додав, що сінгапурський чизкейк, який став каталізатором масового отруєння, з меню прибрали.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що ресторатор Міша Кацурін отруївся у власному ресторані та потрапив до лікарні. Тоді ж він наголосив, що заклад тримає зв'язок з постраждалими та оплатить рахунки за лікування.

Згодом правоохоронці у Львові почали розслідувати масове харчове отруєння та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325, яке передбачає штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі.

Держпродспоживслужба також повідомила, що у закладі виявили низку порушень санітарних норм. Зокрема там неправильно зберігали продукти та кухонний інвентар.