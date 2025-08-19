Чому Джеймс Бонд не може бути жінкою?

"Бонд має бути Бондом"

Лауреатка премії "Оскар" Гелен Міррен, відома своїми феміністичними поглядами, висловилася категорично проти.

В інтерв’ю журналу Saga акторка зазначила, що, попри підтримку рівності, роль Бонда не може виконувати жінка.

"Ви не можете взяти жінку. Це так просто не працює. Джеймс Бонд має бути Джеймсом Бондом, інакше він стане кимось іншим", - сказала Міррен.

Ці коментарі вона зробила під час промоції нового фільму "Клуб убивств по четвергах", де зіграла шпигунку на пенсії. Акторка додала, що, хоча багато жінок працювали в цій галузі, її героїня є "більш реалістичною, але не такою веселою, як Бонд".

Варто зазначити, що це не перша заява Міррен щодо франшизи. Ба більше, раніше вона критикувала фільми за ставлення до жінок, назвавши "всю концепцію Джеймса Бонда просякнутою глибокою гендерною дискримінацією".

"Мені ніколи не подобалося, як зображені жінки у фільмі про Джеймса Бонда. Жінки завжди були важливою та неймовірно важливою частиною Секретної служби, вони завжди такими були - дуже сміливими", - заявила Міррен в інтерв'ю The Standard.

"Якщо ви чуєте про те, що робили жінки у Французькому русі опору, то знаєте, що вони були неймовірними, неймовірно відважними. Тож я б розповіла справжні історії про надзвичайних жінок, які працювали в цьому світі", - додала вона.

Гелен Міррен у "Ред 2" (кадр з фільму)

Що кажуть колишні Бонди?

Пірс Броснан, який зіграв Бонда у чотирьох фільмах, підтримує позицію Міррен.

"Я радий бачити, як наступний чоловік привнесе новий запал і життя в цього персонажа. Я обожнюю світ Джеймса Бонда. Він був дуже добрим до мене", - сказав Броснан.

Він додав, що наразі просто "член аудиторії", який з нетерпінням чекає, що Amazon, яка придбала права на франшизу, зробить з її майбутнім.

Щодо гендерної нерівності у "Бондіані", Броснан теж частково погоджується з Міррен.

"Так, тут є певна згода. Але існує світ, який заклав Ян Флемінг, і є простір для маневру в межах цього світу. Тому конфлікт завжди буде", - сказав актор журналу People.

Пірс Броснан та Деніз Річардс у "І цілого світу замало" (кадр з фільму)

Думки щодо того, хто має грати Бонда, висловлювала і Геллі Беррі, яка знімалася разом із Пірсом у фільмі "Помри, але не зараз".

"У 2025 році було б добре сказати: "О, вона має бути жінкою". Але я не думаю, що це правильне рішення", - зазначила вона на пресконференції Каннського кінофестивалю.

Геллі Беррі та Пірс Броснан у "Помри, але не зараз" (кадр з фільму)

Що відомо про нову частину "Бондіани"

Фільм "Бонд 26" стане першим після "007: Не час помирати" (2021) і ознаменує нову еру в історії франшизи. Режисером виступить Дені Вільньов, відомий за такими роботами, як "Дюна" та "Прибуття".

Офіційний синопсис поки не оприлюднений. Відомо, що фільм стане перезапуском серії, продовжуючи традицію "Казино Рояль" (2006). Очікується, що новий Бонд буде молодшим, з новим підходом до образу та стилю.

Серед можливих кандидатів на роль Бонда називають Аарона Тейлора-Джонсона, Генрі Кавілла та Тома Голланда.

А поки фанати чекають новин, вони можуть побачити Пірса Броснана та Гелен Міррен разом у фільмі "Клуб убивств по четвергах", який вийде на Netflix 28 серпня.