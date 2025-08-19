Почему Джеймс Бонд не может быть женщиной?

"Бонд должен быть Бондом"

Лауреат премии "Оскар" Хелен Миррен, известная своими феминистическими взглядами, высказалась категорически против.

В интервью журналу Saga актриса отметила, что, несмотря на поддержку равенства, роль Бонда не может исполнять женщина.

"Вы не можете взять женщину. Это так просто не работает. Джеймс Бонд должен быть Джеймсом Бондом, иначе он станет кем-то другим", - сказала Миррен.

Эти комментарии она сделала во время промоушена нового фильма "Клуб убийств по четвергам", где сыграла шпионку на пенсии. Актриса добавила, что, хотя многие женщины работали в этой области, ее героиня является "более реалистичной, но не такой веселой, как Бонд".

Стоит отметить, что это не первое заявление Миррен относительно франшизы. Более того, ранее она критиковала фильмы за отношение к женщинам, назвав "всю концепцию Джеймса Бонда пропитанной глубокой гендерной дискриминацией".

"Мне никогда не нравилось, как изображены женщины в фильме о Джеймсе Бонде. Женщины всегда были важной и невероятно важной частью Секретной службы, они всегда такими были - очень смелыми", - заявила Миррен в интервью The Standard.

"Если вы слышите о том, что делали женщины во Французском движении сопротивления, то знаете, что они были невероятными, невероятно отважными. Поэтому я бы рассказала настоящие истории о чрезвычайных женщинах, которые работали в этом мире", - добавила она.

Хелен Миррен в "Ред 2" (кадр из фильма)

Что говорят бывшие Бонды?

Пирс Броснан, сыгравший Бонда в четырех фильмах, поддерживает позицию Миррен.

"Я рад видеть, как следующий мужчина привнесет новый задор и жизнь в этого персонажа. Я обожаю мир Джеймса Бонда. Он был очень добрым ко мне", - сказал Броснан.

Он добавил, что сейчас просто "член аудитории", который с нетерпением ждет, что Amazon, которая приобрела права на франшизу, сделает с ее будущим.

Относительно гендерного неравенства в "Бондиане", Броснан тоже частично соглашается с Миррен.

"Да, здесь есть определенное согласие. Но существует мир, который заложил Ян Флеминг, и есть пространство для маневра в пределах этого мира. Поэтому конфликт всегда будет", - сказал актер журналу People.

Пирс Броснан и Дениз Ричардс в "И целого мира мало" (кадр из фильма)

Мысли о том, кто должен играть Бонда, высказывала и Холли Берри, которая снималась вместе с Пирсом в фильме "Умри, но не сейчас".

"В 2025 году было бы хорошо сказать: "О, она должна быть женщиной". Но я не думаю, что это правильное решение", - отметила она на пресс-конференции Каннского кинофестиваля.

Холли Берри и Пирс Броснан в "Умри, но не сейчас" (кадр из фильма)

Что известно о новой части "Бондианы"

Фильм "Бонд 26" станет первым после "007: Не время умирать" (2021) и ознаменует новую эру в истории франшизы. Режиссером выступит Дени Вильнев, известный по таким работам, как "Дюна" и "Прибытие".

Официальный синопсис пока не обнародован. Известно, что фильм станет перезапуском серии, продолжая традицию "Казино Рояль" (2006). Ожидается, что новый Бонд будет моложе, с новым подходом к образу и стилю.

Среди возможных кандидатов на роль Бонда называют Аарона Тейлора-Джонсона, Генри Кавилла и Тома Холланда.

А пока фанаты ждут новостей, они могут увидеть Пирса Броснана и Хелен Миррен вместе в фильме "Клуб убийств по четвергам", который выйдет на Netflix 28 августа.