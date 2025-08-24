Где сейчас и чем занимаются победители кулинарного шоу "МастерШеф"

В субботу, 23 августа, на экраны вернулось самое известное кулинарное шоу страны - "МастерШеф", уже в 16-м сезоне. За годы существования проекта зрители наблюдали не только за кулинарными баталиями, но и за трансформацией участников - из аматоров в настоящих звезд гастрономической сцены.

Но что же произошло с победителями прошлых сезонов после финала? Удалось ли им удержать кулинарную планку?

Светлана Шептуха - 1 сезон

После победы в первом сезоне "МастерШефа" Светлана Шептуха круто изменила свою жизнь.

Бывшая бухгалтер неожиданно для себя стала новой звездой украинской гастрономии.

Еще во время шоу она поражала зрителей и судей своей смекалкой, скоростью в освоении новых техник и креативным подходом к блюдам.

После проекта Светлана отправилась в Париж, где училась в престижной европейской кулинарной школе.

Светлана Шептуха (фото: instagram.com/sheptukha_chef)

Впоследствии, уже в Украине, она получила еще и диплом инженера-технолога ресторанного производства.

Сейчас Шептуха проживает вместе с семьей в Нидерландах, ведет соцсети, где делится как моментами с семьей, путешествиями, так и кулинарными достижениями.

Елизавета Глинская - 2 сезон

Елизавета Глинская обязана проекту "МастерШеф" не только популярностью, но и четким профессиональным вектором.

Именно участие в шоу вдохновило ее сосредоточиться на кондитерском искусстве.

Несмотря на многочисленные предложения возглавить кухню в престижных ресторанах, она упорно отказывалась - у Елизаветы была собственная мечта: создать кондитерское производство под собственным именем.

Елизавета Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Для этого она отправилась во Францию, где прошла обучение в легендарной академии Le Cordon Bleu.

По возвращении в Украину начала проводить мастер-классы, а впоследствии открыла собственную школу - GL.

В 2016 году Глинская получила признание и на мировом уровне - стала победительницей престижного чемпионата Mondial Des Arts Sucres в Париже.

Она также издала несколько кулинарных книг и неоднократно возвращалась к любимому шоу уже в роли судьи: в частности, в "МастерШеф. Профессионалы" и девятом сезоне классического формата.

В прошлом году Елизавета пережила еще одно важное событие - она стала мамой двойни. У нее родилось двое дочерей.

Елизавета Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Ольга Мартыновская - 3 сезон

После победы в "МастерШеф" она отправилась во Францию, где получала образование в престижной кулинарной академии Le Cordon Bleu.

Более того, именно Мартыновская стала первой в своем выпуске - настоящий триумф для украинки в сердце гастрономической столицы.

Уже в 2017 году Ольга не просто работала в ресторане, а руководила им: она стала совладелицей и управляющей Les Foodies - заведения в самом центре Парижа.

Впоследствии она вернулась в Украину и основала Первую украинскую кулинарную академию, где регулярно проводит мастер-классы и делится знаниями через авторские кулинарные книги.

Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)

С 2020 года Мартыновская стала одним из самых узнаваемых лиц проекта "МастерШеф" - как судья кулинарного шоу на СТБ.

Что касается личной жизни: в 2015 году она вышла замуж за Ивана Кобца, а уже в следующем году стала мамой дочери Веры.

Но брак продлился недолго - в 2020 году Ольга сама инициировала развод. По ее словам, она не чувствовала себя счастливой и любимой в отношениях.

Сейчас звезда имеет отношения с Русланом Шибаевым, ресторатором, чьи заведения пользуются популярностью среди политического и бизнес-бомонда Киева.

Евгений Злобин - 4 сезон

Евгений Злобин после победы в 4 сезоне "МастерШеф" получил уникальный шанс - обучение в знаменитой кулинарной академии Le Cordon Bleu в Париже.

Вернувшись в Украину, он активно занимался развитием кулинарной культуры: проводил мастер-классы и работал над открытием заведения "Вкус улиц" в Краматорске.

Правда, в последние годы Евгений исчез из публичного пространства - в соцсетях он не появляется, а чем занимается сейчас - неизвестно.

Евгений Злобин (фото: instagram.com/evgenij.zlobin)

Евгений Клопотенко - 5 сезон

После победы в "МастерШефе" для Евгения Клопотенко начался новый этап - не просто карьерный, а мировоззренческий.

Хотя в начале он и не стремился стать амбассадором гастрономических изменений, кулинарное образование в легендарной школе Le Cordon Bleu изменило его видение.

Именно там Клопотенко переосмыслил и свое место в профессии, и роль кухни в национальной идентичности.

Впоследствии были гастротуры, мастер-классы, сотни встреч по всей Украине - и осознание, что стране не хватает не только вкусной еды, но и понимания, что именно является украинской кулинарией.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Его рецепты - в частности борщ, который в 2022 году признали культурным наследием ЮНЕСКО, - это сочетание аутентичности с современными интерпретациями.

Сегодня Клопотенко - это не просто бренд. Он является совладельцем концептуального ресторана в Киеве и бистро во Львове, где переосмысливает украинскую кухню через смелые блюда и подачу.

Его цель - сделать украинскую гастрономию актуальной, смелой и узнаваемой в мире.

Асмик Гаспарян - 6 сезон

До шоу Асмик уже имела небольшой магазин специй, где создавала собственные миксы.

После победы она закончила Le Cordon Bleu с отличием, проводила мастер-классы и стала главным поваром ресторана "Мястория".

Сегодня Асмик руководит кондитерской студией, где воплощает самые изысканные гастроидеи.

Асмик Гаспарян (фото: instagram.com/asmikgasparian)

Вадим Бжезинский (Пава) - 7 сезон

После победы в шоу Вадим, которого все помнят по псевдониму Пава, поехал учиться в Le Cordon Bleu.

В тандеме с другом создал проект "Street chef". Он ведет активную жизнь в соцсетях: делится авторскими рецептами и веселыми видео из жизни повара.

Вадим Бжезинский (фото: instagram.com/pava_vb)

Иван Миланович - 8 сезон

После шоу Иван стал шефом нескольких столичных ресторанов и готовил для знаменитостей.

Его победный кубок получил случайный прохожий - как напоминание не жить прошлым.

Сейчас Иван посвятил себя духовному развитию, проводит курсы по медитации и самопознанию.

Иван Миланович (фото: facebook.com/ImCook.online)

Сергей Денисов - 9 сезон

Сергей запомнился харизмой и смелыми решениями в эфирах. Он стал шефом ресторана "KADORR" в Одессе. Сейчас Денисов развивает свое заведение "Molfar Restaurant" и делится новостями из ресторанной жизни в соцсетях.

Сергей Денисов (фото: instagram.com/serhii.denisov)

Яна Балог - 10 сезон

До шоу Яна работала в Samna - киевском ресторане современной восточной кухни. После проекта осталась в команде заведения, параллельно проводила кулинарные мастер-классы.

Теперь она занимает должность су-шефа во французском ресторане Marie B.

Яна Балог (фото: instagram.com/yana_baloh)

Богдан Шинкарев - 11 сезон

Богдан также прошел обучение в престижной школе Le Cordon Bleu. Он активно путешествует, ведет YouTube-канал, где рассказывает о рецептах, дегустациях, новостях из мира кулинарии и распаковке продуктов.

Богдан Шинкарев (фото: instagram.com/bohdan_shynkarov)

Валерия Матрохина - 12 сезон

После победы Валерия развивает личный блог в соцсетях. Ее контент - это сочетание эстетики, гастрономии и практических советов.

Девушка также проводит мастер-классы с известными шефами и экспериментирует с подачей.

Валерия Матрохина (фото: instagram.com/valeria.matrokhina)

Алина Бурик - 13 сезон

На своей Instagram-странице Алина делится любовью к кулинарии, ведет кулинарную студию, организовывает обучение и учит готовить со вкусом и душой. Ее подход - сочетание техник и креативности.

Алина Бурик (фото: instagram.com/angelinaburik)

Наталья Никишина - 14 сезон

Перед участием в проекте Наталья работала флористкой в Киеве. После победы Наталья погрузилась в создание кулинарного блога.

Она активно работает с брендами, снимает видеорецепты и продолжает популяризировать гастрономию.

Наталья Никишина (фото: instagram.com/nikiishiina)

Нэнси Топко - 15 сезон

Сразу после финала 15-го сезона "МастерШеф", в котором победу одержала Нэнси Топко, в соцсетях поднялась волна обсуждений.

Зрители начали распространять слухи о "несправедливости" результатов и даже заподозрили, что шоу было якобы "подстроено".

Нэнси отреагировала на это сдержанно.

"Я не знаю, почему люди начали это выдумывать. Не понимаю хейта и искренне удивляюсь, когда слышу подобные слухи", - сказала она.

Нэнси Топко с судьями "МастерШеф" (фото: instagram.com/lilgnancy)

Нэнси работает моделью с 15 лет, большую часть времени - за границей. Однако именно кулинария, по ее словам, стала той опорой, которая помогла ей справиться с тяжелой борьбой с анорексией.

После победы в шоу она начала стажировку в одном из лучших ресторанов азиатской кухни - NĂM, под руководством шефа и звездного судьи "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Сейчас Нэнси активно ведет Instagram, где делится собственными рецептами, историями из жизни и атмосферными фотографиями со своей кухни.