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Донька Майкла Джексона скасувала заручини через пів року: що відомо

П'ятниця 01 серпня 2025 16:21
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Донька Майкла Джексона скасувала заручини через пів року: що відомо Періс Джексон більше не готується до весілля (фото: instagram.com/parisjackson)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американська співачка та модель Періс Джексон підтвердила чутки про розставання з нареченим, продюсером Джастіном Лонгом, через 6 місяців заручин.

Як повідомляє РБК-Україна, новину про скасування заручин зірка повідомила у своєму блозі в X.

Періс Джексон скасувала заручини

Вона прокоментувала нещодавні світлини папараці, на яких постає зі сльозами на очах і розповіла про зміни в особистому житті.

"Це були сльози через розрив", - коротко написала вона.

Періс та Джастін були заручені пів року. Вони почали зустрічатися у 2022 році, а вже за пару років у грудні оголосили про заручини.

Джексон тоді зворушливо називала Лонга "ідеальним чоловіком" та "найкращим, що трапилося у її житті".

Вона навіть зізнавалась, що вже обрала сукню, локацію для весілля, а дату церемонії допомагав визначити астролог.

Донька Майкла Джексона скасувала заручини через пів року: що відомоПеріс та Джастін (фото: instagram.com/parisjackson)

Проте, видно, парі не судилося одружитися. Вони розійшлися і поки особисто не коментують причини.

Близькі до колишніх джерела зазначають, що це було взаємне й непросте рішення.

Востаннє пару помітили у червні цього року. Джастін супроводжував кохану на прем'єрі її фільму в рамках кінофестивалю Tribeca.

Проте вже в липні Джексон помітили на публіці без обручки. А після офіційного підтвердження розриву вона почала видаляти спільні фото з Лонгом із соцмереж.

Що відомо про доньку Майкла Джексона

Періс - середня дитина попкороля. У неї є старший брат Принц і молодший Бланкет.

Вона виховувалася батьком і вже у дорослому віці пішла його шляхом. Спочатку розвивалася як модель, згодом дебютувала у кіно.

У дівчини також були проблеми з наркотичною та алкогольною залежністю, проте вона змогла її подолати. І цього року навіть відзначила 5 років тверезості.

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