Дочь Майкла Джексона отменила помолвку через полгода: что известно
Американская певица и модель Пэрис Джексон подтвердила слухи о расставании с женихом, продюсером Джастином Лонгом, спустя 6 месяцев помолвки.
Как сообщает РБК-Украина, новость об отмене помолвки звезда сообщила в своем блоге в X.
Пэрис Джексон отменила помолвку
Она прокомментировала недавние фотографии папарацци, на которых предстает со слезами на глазах и рассказала об изменениях в личной жизни.
"Это были слезы из-за разрыва", - коротко написала она.
Пэрис и Джастин были помолвлены полгода. Они начали встречаться в 2022 году, а уже через пару лет в декабре объявили о помолвке.
Джексон тогда трогательно называла Лонга "идеальным мужчиной" и "лучшим, что случилось в ее жизни".
Она даже признавалась, что уже выбрала платье, локацию для свадьбы, а дату церемонии помогал определить астролог.
Пэрис и Джастин (фото: instagram.com/parisjackson)
Однако, видимо, паре не суждено было пожениться. Они разошлись и пока лично не комментируют причины.
Близкие к бывшим источники отмечают, что это было взаимное и непростое решение.
Последний раз пару заметили в июне этого года. Джастин сопровождал возлюбленную на премьере ее фильма в рамках кинофестиваля Tribeca.
Однако уже в июле Джексон заметили на публике без обручального кольца. А после официального подтверждения разрыва она начала удалять совместные фото с Лонгом из соцсетей.
Что известно о дочери Майкла Джексона
Пэрис - средний ребенок поп-короля. У нее есть старший брат Принц и младший Бланкет.
Она воспитывалась отцом и уже во взрослом возрасте пошла по его пути. Сначала развивалась как модель, впоследствии дебютировала в кино.
У девушки также были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью, однако она смогла ее преодолеть. И в этом году даже отметила 5 лет трезвости.
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