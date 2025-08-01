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Дочь Майкла Джексона отменила помолвку через полгода: что известно

Пятница 01 августа 2025 16:21
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Дочь Майкла Джексона отменила помолвку через полгода: что известно Пэрис Джексон больше не готовится к свадьбе (фото: instagram.com/parisjackson)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американская певица и модель Пэрис Джексон подтвердила слухи о расставании с женихом, продюсером Джастином Лонгом, спустя 6 месяцев помолвки.

Как сообщает РБК-Украина, новость об отмене помолвки звезда сообщила в своем блоге в X.

Пэрис Джексон отменила помолвку

Она прокомментировала недавние фотографии папарацци, на которых предстает со слезами на глазах и рассказала об изменениях в личной жизни.

"Это были слезы из-за разрыва", - коротко написала она.

Пэрис и Джастин были помолвлены полгода. Они начали встречаться в 2022 году, а уже через пару лет в декабре объявили о помолвке.

Джексон тогда трогательно называла Лонга "идеальным мужчиной" и "лучшим, что случилось в ее жизни".

Она даже признавалась, что уже выбрала платье, локацию для свадьбы, а дату церемонии помогал определить астролог.

Дочь Майкла Джексона отменила помолвку через полгода: что известноПэрис и Джастин (фото: instagram.com/parisjackson)

Однако, видимо, паре не суждено было пожениться. Они разошлись и пока лично не комментируют причины.

Близкие к бывшим источники отмечают, что это было взаимное и непростое решение.

Последний раз пару заметили в июне этого года. Джастин сопровождал возлюбленную на премьере ее фильма в рамках кинофестиваля Tribeca.

Однако уже в июле Джексон заметили на публике без обручального кольца. А после официального подтверждения разрыва она начала удалять совместные фото с Лонгом из соцсетей.

Что известно о дочери Майкла Джексона

Пэрис - средний ребенок поп-короля. У нее есть старший брат Принц и младший Бланкет.

Она воспитывалась отцом и уже во взрослом возрасте пошла по его пути. Сначала развивалась как модель, впоследствии дебютировала в кино.

У девушки также были проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью, однако она смогла ее преодолеть. И в этом году даже отметила 5 лет трезвости.

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