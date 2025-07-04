Доньку Полякової запідозрили у вагітності: вона кумедно відповіла (відео)

Чому Машу Полякову запідозрили у вагітності

20-річна студентка напередодні ошелешила новиною про заручини. Вона розмістила щемливе відео, на якому отримує пропозицію руки та серця від свого коханого.

Згодом Маша поділилася відео, у якому постає в новому статусі разом з обранцем. Разом з нареченим вони обрали образи в стилі total black.

"Думала, це не про мене. А тепер дивись - наречена", - прокоментувала заручини Маша.

Маша Полякова з нареченим (колаж: РБК-Україна)

Звернувши увагу на фігуру дівчини, деякі користувачі почали припускати можливість вагітності.

"Вагітна?"

"Вона вагітна?"

"Як різниця вагітна чи ні. Головне - щаслива. А вагітність для її віку - це прекрасно".

"Може, й вагітна. Що тут такого".

"Люди, це не вагітний живіт, ало".

"Я вже уявляю, які в них будуть кучерявенькі діти".

"В неї просто є животик. Люди: вагітна".

"Таке враження, що вагітна. Десь не 4-5 місяці. Хоча це їх діло. Всім миру та добра".

Як відреагувала Маша Полякова

Донька відомої співачки спростувала припущення юзерів. Вона поділилася смішним відео, я якому розвіяла чутки.

"Коли всі думають, що я вагітна. А я просто смачно поїла", - пожартувала донька Полякової.

Як відреагувала Оля Полякова на заручини

Раніше ми писали, якою була реакція зіркової мами. Вона також жартівливо зреагувала на новину про майбутнє одруження доньки.

Так, співачка опублікувала відео заручин та написала, що про всі важливі новини дізнається з соцмереж.

"Ось так і дізнаюся, що я стала бабусею, з інсти", - написала зірка.

Маша та Оля Полякови (фото: instagram.com/marypoppers1)

Що відомо про обранця

Хлопця звати Еден Пассареллі. Він іноземець і теж, як Маша, навчаєть в Берклі. Про нові стосунки дівчина нічого не розповідала раніше.

Наприкінці 2024-го в неї був інший бойфренд, якого звати Микита. Він навіть робив пропозицію дівчині, але тоді вона не була готова до одруження. Схоже, тепер Маша знайшла своє справжнє кохання.