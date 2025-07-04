Дочь Поляковой заподозрили в беременности: она забавно ответила (видео)

Дочь Оли Поляковой опровергла слухи о беременности, которые возникли на фоне ее помолвки.
Как сообщает РБК-Украина, Маша Полякова в TikTok опубликовала забавное видео, в котором развеяла предположения фолловеров.
20-летняя студентка накануне ошарашила новостью о помолвке. Она разместила щемящее видео, на котором получает предложение руки и сердца от своего возлюбленного.
Потом Маша поделилась видео, в котором предстает в новом статусе вместе с избранником. Вместе с женихом они выбрали образы в стиле total black.
"Думала, это не про меня. А теперь смотри - невеста", - прокомментировала помолвку Маша.
Обратив внимание на фигуру девушки, некоторые пользователи начали предполагать возможность беременности.
@marypoppers1 #viral so this is love - soft girl aesthetic
Дочь известной певицы опровергла предположения юзеров. Она поделилась смешным видео, я котором развеяла слухи.
"Когда все думают, что я беременна. А я просто вкусно поела", - пошутила дочь Поляковой.
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Ранее мы писали, какой была реакция звездной мамы. Она также шутливо отреагировала на новость о предстоящей женитьбе дочери.
Так, певица опубликовала видео помолвки и написала, что обо всех важных новостях узнает из соцсетей.
"Вот так и узнаю, что я стала бабушкой, из инсты", - написала звезда.
Парня зовут Эден Пассарелли. Он иностранец и тоже, как Маша, учится в Беркли. О новых отношениях девушка ничего не рассказывала раньше.
В конце 2024-го у нее был другой бойфренд, которого зовут Никита. Он даже делал предложение девушке, но тогда она не была готова к браку. Похоже, теперь Маша нашла свою настоящую любовь.
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