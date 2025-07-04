RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дочь Поляковой заподозрили в беременности: она забавно ответила (видео)

Дочь Поляковой забавно отреагировала на слухи о беременности (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Дочь Оли Поляковой опровергла слухи о беременности, которые возникли на фоне ее помолвки.

Как сообщает РБК-Украина, Маша Полякова в TikTok опубликовала забавное видео, в котором развеяла предположения фолловеров.

Почему Машу Полякову заподозрили в беременности

20-летняя студентка накануне ошарашила новостью о помолвке. Она разместила щемящее видео, на котором получает предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Потом Маша поделилась видео, в котором предстает в новом статусе вместе с избранником. Вместе с женихом они выбрали образы в стиле total black.

"Думала, это не про меня. А теперь смотри - невеста", - прокомментировала помолвку Маша.

Маша Полякова с женихом (коллаж: РБК-Украина)

Обратив внимание на фигуру девушки, некоторые пользователи начали предполагать возможность беременности.

  • "Беременна?"
  • "Она беременна?"
  • "Какая разница беременна или нет. Главное - счастливая. А беременность для ее возраста - это прекрасно".
  • "Может, и беременна. Что тут такого".
  • "Люди, это не беременный живот, ало".
  • "Я уже представляю, какие у них будут кудрявые дети".
  • "У нее просто есть животик. Люди: беременна".
  • "Такое впечатление, что беременна. Где-то не 4-5 месяца. Хотя это их дело. Всем мира и добра".
@marypoppers1 #viral so this is love - soft girl aesthetic

Как отреагировала Маша Полякова

Дочь известной певицы опровергла предположения юзеров. Она поделилась смешным видео, я котором развеяла слухи.

"Когда все думают, что я беременна. А я просто вкусно поела", - пошутила дочь Поляковой.

@marypoppers1 #viral Jet2 Advert - A7-BBH MAN

Как отреагировала Оля Полякова на помолвку

Ранее мы писали, какой была реакция звездной мамы. Она также шутливо отреагировала на новость о предстоящей женитьбе дочери.

Так, певица опубликовала видео помолвки и написала, что обо всех важных новостях узнает из соцсетей.

"Вот так и узнаю, что я стала бабушкой, из инсты", - написала звезда.

Маша и Оля Поляковы (фото: instagram.com/marypoppers1)

Что известно об избраннике

Парня зовут Эден Пассарелли. Он иностранец и тоже, как Маша, учится в Беркли. О новых отношениях девушка ничего не рассказывала раньше.

В конце 2024-го у нее был другой бойфренд, которого зовут Никита. Он даже делал предложение девушке, но тогда она не была готова к браку. Похоже, теперь Маша нашла свою настоящую любовь.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды