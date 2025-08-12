Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: "Сьогодні вони здаються найкрасивішими"

Цього літа Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич мали б відзначати першу річницю весілля. Проте 14 червня 2025 року життя актора та військового трагічно обірвалося у 32 роки. З цієї нагоди його дружина пригадала особливий день весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Мотрич.
За словами ведучої, їхнє весілля було гарним, теплим і сповненим родинним затишком.
"Останні дні мене дуже розхитали і я забула про річницю весілля", - зізналася Катерина.
Раніше вона соромилася показувати фотографії з події публічно, оскільки мала скептичне ставлення до свого образу. Проте зараз ці кадри з коханим здаються найкрасивішими.
"Щось мені не подобалося в моєму образі. Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими та приносять мені велике тепло", - написала вона.
На одному з кадрів вона показала свою весільну сукню та вишиванку покійного чоловіка.
На інших фото вони з Юрієм позують під час церемонії одруження, обіймаючись та тримаючись за руки.
Саме ці спогади допомагають Катерині переживати втрату та відчути присутність чоловіка поруч.
Нагадаємо, актор загинув на фронті 14 червня 2025 року. Він служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес"..
Прощання з ним пройшло в Києві в Театрі на Подолі, де він працював, а згодом у Михайлівському соборі.
Трагічну новину про смерть воїна повідомила його дружина. Пара одружилася у червні минулого року.
Раніше вона розповіла, як дізналася про загибель чоловіка та що допомагає переживати втрату.
