Жена Фелипенко показала редкостные фото с их свадьбы: "Сегодня они кажутся самыми красивыми"

Этим летом Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич должны были бы отмечать первую годовщину свадьбы. Однако 14 июня 2025 года жизнь актера и военного трагически оборвалась в 32 года. По этому случаю его жена вспомнила особый день.
По словам ведущей, их свадьба была красивой, теплой и наполненной семейным уютом.
"Последние дни меня очень расшатали и я забыла о годовщине свадьбы", - призналась Екатерина.
Ранее она стеснялась показывать фотографии с события публично, поскольку имела скептическое отношение к своему образу. Однако сейчас эти кадры с любимым кажутся самыми красивыми.
"Что-то мне не нравилось в моем образе. Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло", - написала она.
На одном из кадров она показала свое свадебное платье и вышиванку покойного мужа.
На других фото они с Юрием позируют во время церемонии бракосочетания, обнимаясь и держась за руки.
Именно эти воспоминания помогают Екатерине переживать потерю и почувствовать присутствие мужа рядом.
Напомним, актер погиб на фронте 14 июня 2025 года. Он служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".
Прощание с ним прошло в Киеве в Театре на Подоле, где он работал, а затем в Михайловском соборе.
Трагическую новость о смерти воина сообщила его жена. Пара поженилась в июне прошлого года.
Ранее она рассказала, как узнала о гибели мужа и что помогает переживать потерю.
