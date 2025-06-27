Дружина Монатіка показала, як підріс молодший син: рідкісне фото

Дружина популярного співака MONATIK Ірина потішила прихильників рідкісним фото з піврічним сином та його татом.
Як повідомляє РБК-Україна, зворушливий кадр вона опублікувала в сториз Instagram.
У своєму фотоблозі Ірина опублікувала зворушливий кадр з родинної прогулянки. На ньому артист ніжно тримає на руках наймолодшого сина Леона.
Малюк, якому вже пів року, був вбраний у салатовий комбінезон. А зірковий тато для виходу обрав комфортну червону футболку.
Примітно, що батьки поки що приховують обличчя малюка. Вони так само робили зі своїми старшими синами, коли ті були зовсім малі.
Раніше у ніч проти 27 червня дружина артиста поділилася кадрами з укриття. Разом з дітьми вони ховалися під час масованих російських обстрілів України у ніч проти 27 червня.
"Дитинство в багажнику машини", - прокоментувала Ірина.
Дмитро та Ірина вже понад 15 років разом. Подружжя також виховує двох синів - Платона і Данила. У грудні 2024 року вони стали батьками втретє.
Як раніше розповів артист, хлопчина дружина народжувала в бомбосховищі. Він був присутній на пологах та підтримував кохану.
"Якраз за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили в лікарів відразу народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл", - розповідав тоді Дмитро.
Згодом він також пояснив, чому для третього сина обрали ім'я Леон. Виявляється, воно наснилося співаку.
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