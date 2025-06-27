Жена Монатика показала, как подрос младший сын: редкостное фото

В своем фотоблоге Ирина опубликовала трогательный кадр с семейной прогулки. На нем артист нежно держит на руках самого младшего сына Леона.

Малыш, которому уже полгода, был одет в салатовый комбинезон. А звездный папа для выхода выбрал комфортную красную футболку.

Примечательно, что родители пока что скрывают лицо малыша. Они так же делали со своими старшими сыновьями, когда те были совсем маленькие.

Дмитрий Монатик с сыном Леоном (скриншот)

Ранее в ночь на 27 июня супруга артиста поделилась кадрами из укрытия. Вместе с детьми они прятались во время массированных российских обстрелов Украины в ночь на 27 июня.

"Детство в багажнике машины", - прокомментировала Ирина.

Ирина Монатик показала, как с детьми пряталась в укрытии (скриншот)

Что известно о семье Монатика

Дмитрий и Ирина уже более 15 лет вместе. Супруги также воспитывают двух сыновей - Платона и Даниила. В декабре 2024 года они стали родителями в третий раз.

Как ранее рассказал артист, мальчика жена рожала в бомбоубежище. Он присутствовал на родах и поддерживал любимую.

"Как раз за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили у врачей сразу рожать в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел", - рассказывал тогда Дмитрий.

Впоследствии он также объяснил, почему для третьего сына выбрали имя Леон. Оказывается, оно приснилось певцу.