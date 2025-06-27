Жена Монатика показала, как подрос младший сын: редкостное фото

Жена популярного певца MONATIK Ирина порадовала поклонников редким фото с полугодовалым сыном и его папой.
Как сообщает РБК-Украина, трогательный кадр она опубликовала в сториз Instagram.
В своем фотоблоге Ирина опубликовала трогательный кадр с семейной прогулки. На нем артист нежно держит на руках самого младшего сына Леона.
Малыш, которому уже полгода, был одет в салатовый комбинезон. А звездный папа для выхода выбрал комфортную красную футболку.
Примечательно, что родители пока что скрывают лицо малыша. Они так же делали со своими старшими сыновьями, когда те были совсем маленькие.
Ранее в ночь на 27 июня супруга артиста поделилась кадрами из укрытия. Вместе с детьми они прятались во время массированных российских обстрелов Украины в ночь на 27 июня.
"Детство в багажнике машины", - прокомментировала Ирина.
Дмитрий и Ирина уже более 15 лет вместе. Супруги также воспитывают двух сыновей - Платона и Даниила. В декабре 2024 года они стали родителями в третий раз.
Как ранее рассказал артист, мальчика жена рожала в бомбоубежище. Он присутствовал на родах и поддерживал любимую.
"Как раз за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили у врачей сразу рожать в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел", - рассказывал тогда Дмитрий.
Впоследствии он также объяснил, почему для третьего сына выбрали имя Леон. Оказывается, оно приснилось певцу.
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