Дружина Решетніка вперше за рік зустрілася з дідусем: йому 92 роки (відео)

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка, Христина, поділилася зворушливим сімейним моментом. Вона вперше за тривалий час возз'єдналася з рідною людиною - дідусем, якому вже 92 роки.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Христини.

Який вигляд має дідусь Христини Решетнік

Блогерка разом з чоловіком відвідала рідний Івано-Франківськ заради зустрічі з дідусем. Вони не бачилися рік і нарешті возз'єдналися.

"92 роки. Уявляєте, який він молодець. Читає, пише книги та картини, стільки знає всього", - поділилася вона.

Родина зібралася за святковим столом, аби відзначити довгоочікувану зустріч.

"Боже, стільки мудрості та глибини. Сидимо за столом, слухаю і не можу повірити, що переді мною дідусь, бо він досі молодий духом", - поділилася враженням Христина.

Дідусь Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ця зустріч надихнула дружину телеведучого на створення генеалогічного дерева. У відео вона показала рідкісні фотографії найрідніших людей.

"Дивіться, моя бабуся, дідусь, прабабусі й прадідусі", - підписала вона ролик.

Що відомо про особисте життя Христини Решетнік

Нагадаємо, блогерка заміжня за ведучим проєкту "Холостяк" Григорієм Решетніком, з яким познайомилася під час роботи на телебаченні.

Григорій миттєво звернув увагу на майбутню дружину та попросив друга їх познайомити.

Спочатку Христина вагалася, тому неохоче погодилася піти на побачення. Тоді вони класно провели час за грою в боулінг і зрештою стали парою.

Решетніки вже 15 років у шлюбі. Вони одружилися у 2010 році в Івано-Франківську і відтоді стали батьками трьох синів.

Раніше Христина зробила зізнання щодо поповнення в родині.