Жена Решетника впервые за год встретилась с дедушкой: ему 92 года (видео)

Жена известного телеведущего Григория Решетника, Кристина, поделилась трогательным семейным моментом. Она впервые за длительное время воссоединилась с родным человеком - дедушкой, которому уже 92 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Кристины.

Как выглядит дедушка Кристины Решетник

Блогерша вместе с мужем посетила родной Ивано-Франковск ради встречи с дедушкой. Они не виделись год и наконец воссоединились.

"92 года. Представляете, какой он молодец. Читает, пишет книги и картины, столько знает всего", - поделилась она.

Семья собралась за праздничным столом, чтобы отметить долгожданную встречу.

"Боже, столько мудрости и глубины. Сидим за столом, слушаю и не могу поверить, что передо мной дедушка, потому что он до сих пор молод духом", - поделилась впечатлением Кристина.

Дедушка Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Эта встреча вдохновила жену телеведущего на создание генеалогического дерева. В видео она показала редкие фотографии самых родных людей.

"Смотрите, моя бабушка, дедушка, прабабушки и прадедушки", - подписала она ролик.

Что известно о личной жизни Кристины Решетник

Напомним, блогерша замужем за ведущим проекта "Холостяк" Григорием Решетником, с которым познакомилась во время работы на телевидении.

Григорий мгновенно обратил внимание на будущую жену и попросил друга их познакомить.

Сначала Кристина колебалась, поэтому неохотно согласилась пойти на свидание. Тогда они классно провели время за игрой в боулинг и в конце концов стали парой.

Решетники уже 15 лет в браке. Они поженились в 2010 году в Ивано-Франковске и с тех пор стали родителями троих сыновей.

Ранее Кристина сделала признание относительно пополнения в семье.