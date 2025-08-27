Жена Решетника впервые за год встретилась с дедушкой: ему 92 года (видео)
Жена известного телеведущего Григория Решетника, Кристина, поделилась трогательным семейным моментом. Она впервые за длительное время воссоединилась с родным человеком - дедушкой, которому уже 92 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Кристины.
Как выглядит дедушка Кристины Решетник
Блогерша вместе с мужем посетила родной Ивано-Франковск ради встречи с дедушкой. Они не виделись год и наконец воссоединились.
"92 года. Представляете, какой он молодец. Читает, пишет книги и картины, столько знает всего", - поделилась она.
Семья собралась за праздничным столом, чтобы отметить долгожданную встречу.
"Боже, столько мудрости и глубины. Сидим за столом, слушаю и не могу поверить, что передо мной дедушка, потому что он до сих пор молод духом", - поделилась впечатлением Кристина.
Дедушка Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Эта встреча вдохновила жену телеведущего на создание генеалогического дерева. В видео она показала редкие фотографии самых родных людей.
"Смотрите, моя бабушка, дедушка, прабабушки и прадедушки", - подписала она ролик.
Что известно о личной жизни Кристины Решетник
Напомним, блогерша замужем за ведущим проекта "Холостяк" Григорием Решетником, с которым познакомилась во время работы на телевидении.
Григорий мгновенно обратил внимание на будущую жену и попросил друга их познакомить.
Сначала Кристина колебалась, поэтому неохотно согласилась пойти на свидание. Тогда они классно провели время за игрой в боулинг и в конце концов стали парой.
Решетники уже 15 лет в браке. Они поженились в 2010 году в Ивано-Франковске и с тех пор стали родителями троих сыновей.
Ранее Кристина сделала признание относительно пополнения в семье.
