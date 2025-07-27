"Дуже непростий шлях": Лідія Таран розповіла про вступ доньки до престижного вишу Європи

До якого вишу вступила донька Лідії Таран

Нещодавно донька Таран стала студенткою Інституту політичних досліджень.

Шлях до цього досягнення, каже вона, був довгим, складним і повним несподіваних рішень.

"Це був дуже довгий і непростий шлях. І, чесно кажучи, коли ми його розпочинали, навіть не уявляли, наскільки важким він буде. По-перше, ми цього не планували. Донька завжди мріяла про Києво-Могилянську академію або про Український католицький університет!, - пригадує Лідія.

Після вторгнення родина була змушена переїхати до Франції. На той момент у Василини вже була базова французька, яку вона вивчала у гімназії, проте знання були дуже обмеженими - на рівні А1-А2. Та за кілька років ситуація кардинально змінилася.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

"А зараз вона гарно володіє мовою. І тут немає якогось "секретного рецепту" - це просто час, молодість, бажання вчитися. Окрім того, вона внутрішньо не опиралася змінам, як це часто буває", - говорить ведуча.

Французька система освіти відрізняється від німецької, де діти часто потрапляють в адаптаційні класи і мають змогу поступово вливатися в нову систему.

У Франції - повне занурення. За словами Лідії, саме це й дозволило дочці швидко адаптуватися, попри початкові труднощі.

"Коли ми приїхали, Васі було 13. На початку вчителі йшли їй назустріч, не висували одразу ті самі вимоги, як до інших дітей. Але вже наступного року вона складала іспити (аналог нашої державної атестації після 9 класу) - усе французькою. Потім вона закінчила коледж, пішла до ліцею, який, до речі, сама вирішила змінити, обравши інший. За французькою системою в неї поки залишався ще рік навчання в старшій школі", - поділилася журналістка.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

Попри повноцінне навчання у французькій школі, Василина не припиняла навчання й в українській системі - завершила її дистанційно.

У родини виникла ідея: спробувати вступ до європейського вишу за українським атестатом.

"Це складніше, ніж за французьким, і потребувало величезної підготовки. Треба було скласти іспит з французької мови - на рівні носія. Крім того, зібрати велике досьє: дипломи, сертифікати, мотиваційні листи, і пройти тести. Нам дуже допомогло, що Вася - активна учасниця "Пласту". Займається тріатлоном, відвідувала театральний гурток", - розповіла телеведуча.

"А університети в Європі звертають увагу на всі ці активності - це важливо. У результаті зібрали дуже комплексне, гармонійне досьє. Подали заявки до десяти вишів - і не отримали жодної відмови. Зупинили свій вибір на Sciences Po", - додала вона.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

На фінальному етапі вступу дівчина проходила ще й співбесіду - і цей момент видався хвилюючим не менше, ніж власне оголошення результату.

"Їй було, чесно кажучи, не до святкування. Водночас вона складала випускні іспити у французькій школі та закінчувала українську. Коли надійшов лист із запрошенням на фінальний етап вступу - співбесіду - ми вже розуміли, що шанси дуже високі, близько 70-80%", - пригадує Таран.

"Коли вона отримала цей лист, я була у відрядженні в Люксембурзі. Вона написала, разом пораділи. Потім відбулася співбесіда - і згодом надійшла схвальна відповідь", - підсумувала вона.

До слова, наразі 17-річна донька знаменитості перебуває на літніх канікулах в Україні.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Вона зараз у Києві, до речі. Переживає свою революцію. Ходить з пластунами на мітинги і пише на своїх картонках французькою, щоб у Франції теж показали", - пояснила журналістка 1+1.

На відміну від колишньої цивільної дружини та доньки, батько Василини - Андрій Доманський - жодного разу не був помічений в Україні.

Місце перебування колишнього ведучого залишається загадкою.

У 2023 році з’явилися припущення, що цей багатодітний батько (окрім Василини, у нього ще четверо дітей) виїхав за кордон і зараз можливо перебуває в одній із країн Балтії.

Чи підтримує Василина контакт із батьком - достеменно невідомо.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)