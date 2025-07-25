Марина Боржемська показала рідкісні архівні фото доньки-красуні від Узелкова
Фітнес-тренерка і зірка українського телебачення Марина Боржемська поділилася зворушливим привітанням до дня народження своєї доньки Олівії, а також опублікувала архівні фото.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.
Марина Боржемська показала доньку від Узелкова
"Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди будеш залишатися моєю маленькою принцесою", - написала вона, додавши, що дочка - її натхнення, крила і промінчик надії.
Марина Боржемська з донькою - архівне фото (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
У повідомленні Боржемська тепло зізналася, що народження доньки стало здійсненням її мрії, і побажала їй бути вільною, впевненою, сміливою у своїх виборах, залишатися собою і розвивати свій талант.
"Сьогодні твій день, твоє свято, день народження твого. І для мене, як мами, це приголомшливий день, тому що саме в цей день збулася ще одна моя мрія - ти", - зазначила Боржемська.
Який вигляд має донька В'ячеслава Узелкова зараз (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
"Якщо на шляху виникають труднощі або щось засмучує - сприймай це як безцінний досвід", - підкреслила зіркова мама.
Також Марина Боржемська показала фото, на яких видно щасливі моменти з дитинства доньки.
"Люблю тебе, мій Всесвіт. І дякую, що ти обрала мене - це найбільше щастя в моєму житті", - зазначила вона.
Фоловери засипали Боржемську та її доньку привітаннями та компліментами.
Нагадаємо, Марина Боржемська понад 20 років була у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, який помер у листопаді 2024 року.
Вона виховує двох дітей - 16-річного сина Роберта і 13-річну доньку Олівію.
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