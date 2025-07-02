Дженніфер Еністон зіграє матір-нарцисичку у екранізації скандальних мемуарів

Apple TV+ дав "зелене світло" серіалу I’m Glad My Mom Died ("Я рада, що моя мама померла") - драмеді, натхненному однойменною бестселерною мемуарною книгою Дженнет МакКерді. Головну роль у проєкті зіграє Дженніфер Еністон, вона ж виступить виконавчою продюсеркою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стримінговий сервіс Apple TV+.
Серіал складатиметься з 10 епізодів і створюється Apple Studios.
Сценарій напише сама МакКерді у співпраці з Арі Катчером, який також виступить шоуранером і співпродюсером.
"Я рада, що моя мама померла" - це водночас болісна й іронічна розповідь про досвід МакКерді як колишньої дитячої акторки, яка боролася з владною матір’ю.
Сюжет серіалу зосередиться на співзалежних стосунках 18-річної акторки дитячого хіт-шоу та її матері-нарцисички (цю роль і зіграє Еністон), що із захватом сприймає свою роль "мами юної зірки".
До слова, МакКерді прославилася завдяки ролі Саманти Пакетт у ситкомі Nickelodeon "iCarly", а також у його спін-оффі "Сем та Кет".
Додамо, що новий серіал стане черговим спільним проєктом Apple TV+ та Еністон, яка вже понад чотири сезони знімається й продюсує мегапопулярне "Ранкове шоу", прем'єра четвертого сезону якого запланована на 17 вересня.
Книга була видана 9 серпня 2022 року у Simon & Schuster і протрималася понад 80 тижнів у списку бестселерів New York Times.
Основний фокус книги зосереджений на складних і токсичних стосунках Дженнет зі своєю матір'ю, яка з дитинства контролювала кожен аспект життя доньки, мріючи зробити її зіркою.
МакКерді також описує тиск, експлуатацію та нездорову атмосферу, з якою вона зіткнулася в дитячому та підлітковому віці в індустрії розваг.
Вона розкриває неприємні подробиці про досвід роботи на Nickelodeon та взаємодію з "Артистом" (імовірно, Деном Шнайдером, хоча його ім'я прямо не називається), який створював токсичне середовище на знімальному майданчику.
Попри суперечливу назву, книга досліджує складні почуття Дженнет після смерті матері від раку у 2013 році.
Саме після її смерті МакКерді почала шлях до зцілення та усвідомлення травм, завданих цими стосунками.
Назва відображає не буквальну радість від смерті, а звільнення від десятиліть контролю та можливість нарешті жити власним життям.
Книга викликала широкий суспільний резонанс, отримавши як схвальні відгуки за відвертість, так і критику за провокаційну назву.
Багато читачів та критиків відзначили її сміливість, чесність та важливість у висвітленні тем дитячої експлуатації, токсичних сімейних стосунків та боротьби з психічними розладами.
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