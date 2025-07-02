Дженніфер Еністон зіграє матір-нарцисичку у екранізації скандальних мемуарів

Що відомо про серіал "Я рада, що моя мама померла"

Серіал складатиметься з 10 епізодів і створюється Apple Studios.

Сценарій напише сама МакКерді у співпраці з Арі Катчером, який також виступить шоуранером і співпродюсером.

"Я рада, що моя мама померла" - це водночас болісна й іронічна розповідь про досвід МакКерді як колишньої дитячої акторки, яка боролася з владною матір’ю.

Дженнет МакКерді (фото: instagram.com/jennettemccurdy)

Сюжет серіалу зосередиться на співзалежних стосунках 18-річної акторки дитячого хіт-шоу та її матері-нарцисички (цю роль і зіграє Еністон), що із захватом сприймає свою роль "мами юної зірки".

До слова, МакКерді прославилася завдяки ролі Саманти Пакетт у ситкомі Nickelodeon "iCarly", а також у його спін-оффі "Сем та Кет".

Додамо, що новий серіал стане черговим спільним проєктом Apple TV+ та Еністон, яка вже понад чотири сезони знімається й продюсує мегапопулярне "Ранкове шоу", прем'єра четвертого сезону якого запланована на 17 вересня.

Дженніфер Еністон (фото: Getty Images)

Що відомо про книгу "Я рада, що моя мама померла"

Книга була видана 9 серпня 2022 року у Simon & Schuster і протрималася понад 80 тижнів у списку бестселерів New York Times.

Основний фокус книги зосереджений на складних і токсичних стосунках Дженнет зі своєю матір'ю, яка з дитинства контролювала кожен аспект життя доньки, мріючи зробити її зіркою.

МакКерді також описує тиск, експлуатацію та нездорову атмосферу, з якою вона зіткнулася в дитячому та підлітковому віці в індустрії розваг.

Вона розкриває неприємні подробиці про досвід роботи на Nickelodeon та взаємодію з "Артистом" (імовірно, Деном Шнайдером, хоча його ім'я прямо не називається), який створював токсичне середовище на знімальному майданчику.

Попри суперечливу назву, книга досліджує складні почуття Дженнет після смерті матері від раку у 2013 році.

Обкладинка до книги "Я рада, що моя мама померла"

Саме після її смерті МакКерді почала шлях до зцілення та усвідомлення травм, завданих цими стосунками.

Назва відображає не буквальну радість від смерті, а звільнення від десятиліть контролю та можливість нарешті жити власним життям.

Книга викликала широкий суспільний резонанс, отримавши як схвальні відгуки за відвертість, так і критику за провокаційну назву.

Багато читачів та критиків відзначили її сміливість, чесність та важливість у висвітленні тем дитячої експлуатації, токсичних сімейних стосунків та боротьби з психічними розладами.