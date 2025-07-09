У сиквелі "Диявол носить Прада 2" зіграє колишній Дженніфер Еністон: як він зараз виглядає (фото)

У продовженні легендарного кінохіта "Диявол носить Прада" зіграє Джастін Теру - відомий актор, сценарист та режисер. Він приєднався до зіркового складу фільму, до якого повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Як сьогодні виглядає колишній чоловік Дженніфер Еністон та що відомо про продовження фільму, розповідає РБК-Україна .

Що відомо про Джастіна Теру

Народився 10 серпня 1971 року у Вашингтоні. Сьогодні йому 53 роки. Акторські здібності почав проявляти ще в шкільні роки. Закінчив Беннінгтонський коледж у сферах образотворчого мистецтва та драматургії.

Після переїзду до Нью-Йорка заробляв на життя малюванням та грою в театрі. У фільмах та серіалах переважно виконував другорядні ролі, а більшу частину часу працював сценаристом та режисером.

У фільмографії актора такі стрічки, як "Малголленд Драйв", "Зразковий самець", "Ангели Чарлі: Тільки вперед", "Шпигун, який мене кинув", "Сантехніки Білого дому", "Бітлджюс 2" та інші.

Колишній Дженніфер Еністон у 2025 році (фото: Getty Images)

Джастін Теру після розлучення з Еністон

З акторкою Дженніфер Еністон познайомився на знімальному майданчику стрічки "Грім у тропіках", для якої писав сценарій.

Згодом вони возз'єдналися на зйомках "Оголеної спокуси". У травні 2011 року вперше з'явилися разом на публіці, а за рік заручилися.

Пара зіграла приватне весілля у серпні 2015-го. Проте вже після двох з половиною років у шлюбі вони вирішили розлучитися.

Джастін Теру та Дженніфер Еністон (фото: GettyImages)

Обидва розповідали, що розставання було мирним, без драм. Вони залишилися гарними друзями.

До пари весь час була прикута увага, зокрема в контексті попереднього шлюбу Еністон з Бредом Піттом.

Зрештою Джастін зміг зустріти нове кохання. Після двох років стосунків у березні 2025 року він одружився з акторкою Ніколь Брайдон Блум, якій нині 31 рік.

Джастін Теру з дружиною (фото: instagram.com/justintheroux)

Раніше актор не приховував, що набагато приємніше бути у непублічних стосунках.

На знімках останніх місяців Теру має підтягнутий вигляд. Веде активний спосіб життя та турбується про свою фізичну форму.

Обожнює собак. Має хатніх улюбленців, з якими постійно проводить час.

Джастін Теру з домашнім улюбленцем (фото: instagram.com/justintheroux)​​​​​​​

Він також періодично з'являється на публічних заходах, де демонструє любов до класичного стилю.

Як змінився Джастін Теру (фото: Getty Images)

"Диявол носить Прада 2": що відомо про фільм

Фільм вийде у 2026 році. Події розгортатимуться через 20 років після оригінальної історії.

Поки головна редакторка журналу Міранда Прістлі зіштовхується з кризою в індустрії друкованих медіа, її колишня асистентка Емілі працює в люксовому бренді, від якого залежить доля видання.

Яку саме роль зіграє Теру в модній драмі, поки точно не відомо. У продовженні глядачі побачать обличчя вже знайомих героїв та нових. До касту також долучилися Люсі Лью, Полін Шаламе та Бенджамін Новак.