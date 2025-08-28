З Енн Гетевей стався курйоз на зйомках "Диявол носить Прада 2": як вона викрутилася (відео)
Під час зйомок сиквелу "Диявол носить Прада 2" з Енн Гетевей трапився курйозний інцидент. Втім, акторка не розгубилася й показала, як можна елегантно викрутитися з незручної ситуації.
Енн Гетевей впала на зйомках "Диявол носить Прада 2"
У Нью-Йорку продовжуються зйомки довгоочікуваного сиквелу культової стрічки, і вже трапився перший курйозний момент за участю головної зірки.
42-річна Гетевей, яка повернулася до ролі улюблениці мільйонів глядачів, під час знімань однієї сцени невдало оступилася на сходах.
Акторку підвело взуття. У неї зламався каблук, через що вона впала на сходах.
Енн приземлилася на підлогу, а довге хвилясте волосся закрило її обличчя.
Проте панікувати вона не стала. Навпаки, зреагувала з гумором - розсміялася та запевнила всіх навколо, що з нею все добре.
Ба більше, піднявшись, вона артистично зобразила гімнастку, яка нібито виконує ідеальне приземлення.
Як відреагували в мережі
Користувачі мережі зазначили, що навіть у такій ситуації зірка мала елегантний вигляд і зуміла ефектно викрутитися із ситуації.
- "Вона так елегантно встала після падіння".
- "Друге фото кричить "боляче".
- "Витончена навіть під час падіння".
- "Чому вона все ще має класний вигляд, коли падає?
- "Ось як треба падати з шиком".
- "Втім, класний образ"
- "Стильний наряд".
Поки невідомо, чи стане цей момент частина сценарію. Судячи з реакції людей на відео, це була випадковість.
Oh my... that fall Anne Hathaway took looked so painful even her heel broke! And yet she instantly stood back up and struck a pose like nothing happened.
Образ Енн Гетевей
Варто зазначити, що увагу багатьох привернув не так сам факт падіння, як неймовірно стильний образ акторки.
Вона була одягнута в бежеву блузу з візерунком та чорну плісировану спідницю, а доповнили образ сонцезахисні окуляри та чорні босоніжки на підборах.
Що відомо про сиквел "Диявол носить Прада 2"
Прем'єра стрічки запланована на травень 2026 року. До головних ролей повернуться зірки оригіналу - Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі, Енн Гетевей як Енді Сакс, Емілі Блант як Емілі Чарльтон та Стенлі Туччі як Найджел.
Події розгортатимуться через 20 років після першої частини й зосередяться на кризі друкованих медіа.
Міранді у боротьбі за своє видання доведеться співпрацювати з колишньою асистенткою Емілі, яка стала впливовою менеджеркою у сфері реклами.
