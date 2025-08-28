ua en ru
С Энн Хэтэуэй случился курьез на съемках "Дьявол носит Прада 2": как она выкрутилась (видео)

Четверг 28 августа 2025 16:07
Энн Хэтэуэй мастерски выкрутилась из неловкой ситуации (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Во время съемок сиквела "Дьявол носит Прада 2" с Энн Хэтэуэй случился курьезный инцидент. Впрочем, актриса не растерялась и показала, как можно элегантно выкрутиться из неловкой ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Just Jured.

Энн Хэтэуэй упала на съемках "Дьявол носит Прада 2"

В Нью-Йорке продолжаются съемки долгожданного сиквела культовой ленты, и уже случился первый курьезный момент с участием главной звезды.

42-летняя Хэтэуэй, которая вернулась к роли любимицы миллионов зрителей, во время съемок одной сцены неудачно оступилась на лестнице.

Актрису подвела обувь. У нее сломался каблук, из-за чего она упала на ступеньках.

Энн приземлилась на пол, а длинные волнистые волосы закрыли ее лицо.

Однако паниковать она не стала. Наоборот, среагировала с юмором - рассмеялась и заверила всех вокруг, что с ней все хорошо.

Более того, поднявшись, она артистично изобразила гимнастку, которая якобы выполняет идеальное приземление.

Как отреагировали в сети

Пользователи сети отметили, что даже в такой ситуации звезда выглядела элегантно и сумела эффектно выкрутиться из ситуации.

  • "Она так элегантно встала после падения".
  • "Второе фото кричит "больно".
  • "Изящная даже во время падения".
  • "Почему она все еще выглядит классно, когда падает?
  • "Вот как надо падать с шиком".
  • "Впрочем, классный образ"
  • "Стильный наряд".

Пока неизвестно, станет ли этот момент часть сценария. Судя по реакции людей на видео, это была случайность.

Образ Энн Хэтэуэй

Стоит отметить, что внимание многих привлек не так сам факт падения, как невероятно стильный образ актрисы.

Она была одета в бежевую блузу с узором и черную плиссированную юбку, а дополнили образ солнцезащитные очки и черные босоножки на каблуках.

Что известно о сиквеле "Дьявол носит Прада 2"

Премьера фильма запланирована на май 2026 года. К главным ролям вернутся звезды оригинала - Мэрил Стрип в роли Миранда Пристли, Энн Хэтэуэй как Энди Сакс, Эмили Блант как Эмили Чарльтон и Стэнли Туччи как Найджел.

События будут разворачиваться через 20 лет после первой части и сосредоточатся на кризисе печатных медиа.

Миранде в борьбе за свое издание придется сотрудничать с бывшей ассистенткой Эмили, которая стала влиятельной управляющей в сфере рекламы.

