З Енн Гетевей стався курйоз на зйомках "Диявол носить Прада 2": як вона викрутилася (відео)

Енн Гетевей майстерно викрутилася з незручної ситуації (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Під час зйомок сиквелу "Диявол носить Прада 2" з Енн Гетевей трапився курйозний інцидент. Втім, акторка не розгубилася й показала, як можна елегантно викрутитися з незручної ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Just Jured.

Енн Гетевей впала на зйомках "Диявол носить Прада 2"

У Нью-Йорку продовжуються зйомки довгоочікуваного сиквелу культової стрічки, і вже трапився перший курйозний момент за участю головної зірки.

42-річна Гетевей, яка повернулася до ролі улюблениці мільйонів глядачів, під час знімань однієї сцени невдало оступилася на сходах. 

Акторку підвело взуття. У неї зламався каблук, через що вона впала на сходах.

Енн приземлилася на підлогу, а довге хвилясте волосся закрило її обличчя. 

Проте панікувати вона не стала. Навпаки, зреагувала з гумором - розсміялася та запевнила всіх навколо, що з нею все добре.

Ба більше, піднявшись, вона артистично зобразила гімнастку, яка нібито виконує ідеальне приземлення.

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі зазначили, що навіть у такій ситуації зірка мала елегантний вигляд і зуміла ефектно викрутитися із ситуації.

  • "Вона так елегантно встала після падіння".
  • "Друге фото кричить "боляче".
  • "Витончена навіть під час падіння".
  • "Чому вона все ще має класний вигляд, коли падає?
  • "Ось як треба падати з шиком".
  • "Втім, класний образ"
  • "Стильний наряд".

Поки невідомо, чи стане цей момент частина сценарію. Судячи з реакції людей на відео, це була випадковість.

Образ Енн Гетевей

Варто зазначити, що увагу багатьох привернув не так сам факт падіння, як неймовірно стильний образ акторки.

Вона була одягнута в бежеву блузу з візерунком та чорну плісировану спідницю, а доповнили образ сонцезахисні окуляри та чорні босоніжки на підборах.

Що відомо про сиквел "Диявол носить Прада 2"

Прем'єра стрічки запланована на травень 2026 року. До головних ролей повернуться зірки оригіналу - Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі, Енн Гетевей як Енді Сакс, Емілі Блант як Емілі Чарльтон та Стенлі Туччі як Найджел. 

Події розгортатимуться через 20 років після першої частини й зосередяться на кризі друкованих медіа. 

Міранді у боротьбі за своє видання доведеться співпрацювати з колишньою асистенткою Емілі, яка стала впливовою менеджеркою у сфері реклами.

