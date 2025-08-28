З Енн Гетевей стався курйоз на зйомках "Диявол носить Прада 2": як вона викрутилася (відео)

Енн Гетевей впала на зйомках "Диявол носить Прада 2"

У Нью-Йорку продовжуються зйомки довгоочікуваного сиквелу культової стрічки, і вже трапився перший курйозний момент за участю головної зірки.

42-річна Гетевей, яка повернулася до ролі улюблениці мільйонів глядачів, під час знімань однієї сцени невдало оступилася на сходах.

Акторку підвело взуття. У неї зламався каблук, через що вона впала на сходах.

Енн приземлилася на підлогу, а довге хвилясте волосся закрило її обличчя.

Проте панікувати вона не стала. Навпаки, зреагувала з гумором - розсміялася та запевнила всіх навколо, що з нею все добре.

Ба більше, піднявшись, вона артистично зобразила гімнастку, яка нібито виконує ідеальне приземлення.

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі зазначили, що навіть у такій ситуації зірка мала елегантний вигляд і зуміла ефектно викрутитися із ситуації.

"Вона так елегантно встала після падіння".

"Друге фото кричить "боляче".

"Витончена навіть під час падіння".

"Чому вона все ще має класний вигляд, коли падає?

"Ось як треба падати з шиком".

"Втім, класний образ"

"Стильний наряд".

Поки невідомо, чи стане цей момент частина сценарію. Судячи з реакції людей на відео, це була випадковість.

Образ Енн Гетевей

Варто зазначити, що увагу багатьох привернув не так сам факт падіння, як неймовірно стильний образ акторки.

Вона була одягнута в бежеву блузу з візерунком та чорну плісировану спідницю, а доповнили образ сонцезахисні окуляри та чорні босоніжки на підборах.

Що відомо про сиквел "Диявол носить Прада 2"

Прем'єра стрічки запланована на травень 2026 року. До головних ролей повернуться зірки оригіналу - Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі, Енн Гетевей як Енді Сакс, Емілі Блант як Емілі Чарльтон та Стенлі Туччі як Найджел.

Події розгортатимуться через 20 років після першої частини й зосередяться на кризі друкованих медіа.

Міранді у боротьбі за своє видання доведеться співпрацювати з колишньою асистенткою Емілі, яка стала впливовою менеджеркою у сфері реклами.