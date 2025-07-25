Халк Хоган у свої останні дні прагнув примирення: що відомо

Легенда реслінгу, актор та шоумен Халк Хоган помер від зупинки серця у віці 71 року. Стало відомо, якими були останні дні зірки.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Якими були останні дні Халка Хогана

Як повідомляється, свої останні дні актор провів у власному маєтку в Клірвотері, штат Флорида.

Він страждав від "дуже слабкого серця": задихався, швидко втомлювався, схуд і перебував на кисні.

Попри погіршення самопочуття, він намагався примиритися з тими, з ким був у конфлікті.

"Він знав, що це його останній шанс. Хотів нічого не лишати невисловленим", - розповів інсайдер.

У четвер зранку до будинку зірки викликали швидку допомогу після повідомлення про серцевий напад.

Його доставили до лікарні, де він був визнаний мертвим.

Халк Хоган помер 24 липня (фото: Getty Images)

Що відомо про смерть зірки

Напередодні стало відомо, що в США помер зірка реслінгу та кіно, справжнє ім'я якого Террі Боллеа.

Смерть зірки для багатьох стала потрясінням. На цю новину навіть відреагував Дональд Трамп, нагадавши про його вагомий внесок в культуру.

"Ми втратили великого друга. Він був сильним, розумним, відданим MAGA і мав велике серце. Його внесок у культуру - гігантський", - заявив американський президент.

Лише кілька тижнів тому дружина Хогана спростувала чутки про його критичний стан. Раніше він переніс складну операцію на шиї, яка потребувала тривалої реабілітації.

На момент смерті статки спортсмена оцінювалися у 25 мільйонів доларів. Він був двічі занесений до Зали слави за свої досягнення у реслінгу. Саме він свого часу привернув особливу увагу до цього виду спорту.

У шоумена залишилися дружина, 37-річна донька Брук та 34-річний син Нік від першої дружини Лінди Кларідж, а також двоє онуків.

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