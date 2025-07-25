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Халк Хоган в свои последние дни стремился к примирению: что известно

Пятница 25 июля 2025 16:00
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Халк Хоган в свои последние дни стремился к примирению: что известно Халк Хоган находился в тяжелом состоянии в последние дни жизни (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Легенда реслинга, актер и шоумен Халк Хоган умер от остановки сердца в возрасте 71 года. Стало известно, какими были последние дни звезды.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Какими были последние дни Халка Хогана

Как сообщается, свои последние дни актер провел в собственном поместье в Клирвотере, штат Флорида.

Он страдал от "очень слабого сердца": задыхался, быстро уставал, похудел и находился на кислороде.

Несмотря на ухудшение самочувствия, он пытался примириться с теми, с кем был в конфликте.

"Он знал, что это его последний шанс. Хотел ничего не оставлять невысказанным", - рассказал инсайдер.

В четверг утром к дому звезды вызвали скорую помощь после сообщения о сердечном приступе.

Его доставили в больницу, где он был признан мертвым.

Халк Хоган в свои последние дни стремился к примирению: что известноХалк Хоган умер 24 июля (фото: Getty Images)

Что известно о смерти звезды

Накануне стало известно, что в США умер звезда реслинга и кино, настоящее имя которого Терри Боллеа.

Смерть звезды для многих стала потрясением. На эту новость даже отреагировал Дональд Трамп, напомнив о его весомом вкладе в культуру.

"Мы потеряли великого друга. Он был сильным, умным, преданным MAGA и имел большое сердце. Его вклад в культуру - гигантский", - заявил американский президент.

Лишь несколько недель назад жена Хогана опровергла слухи о его критическом состоянии. Ранее он перенес сложную операцию на шее, которая требовала длительной реабилитации.

На момент смерти состояние спортсмена оценивалось в 25 миллионов долларов. Он был дважды занесен в Зал славы за свои достижения в реслинге. Именно он в свое время привлек особое внимание к этому виду спорта.

У шоумена остались жена, 37-летняя дочь Брук и 34-летний сын Ник от первой жены Линды Кларидж, а также двое внуков.

Ранее мы писали о лучших фильмах с Халком Хоганом, которые стоит посмотреть всем.

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