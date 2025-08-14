UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Хіт Могилевської "Полюби меня такой" отримав друге життя: як він звучить українською

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Наталія Могилевська, якій нещодавно виповнилося 50 років, представлена оновлену версію своєї культової пісні "Полюби меня такой". Тепер цей хіт отримав нове звучання та український текст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал зірки.

Як Могилевська переклала свій хіт

Так, пісня "Полюби меня такой" вийшла ще у 2003 році. За цей час вона встигла стати культовою. Але нині Могилевська оновила трек, аби в ньому не залишилося російською мовою.

"20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття - коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше", - розповіла зірка.

Відомо, що артистка переклала пісню ще минулого року. У жовтні 2024-го вона вперше виконала нову версію на концерті, але офіційна прем'єра відбулася лише зараз. 

"Зграя білих лелек поверталась в журбі
Я інакшою стала здаватись тобі

Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Зграя білих лелек повертається знов
І здається, що ти поруч, моя любов".

 

Переклад вийшов, як зазначили коментатори, набагато кращим за оригінал. Також вони пишуть:

  • "Настільки легко заходить, що здається вона з самого початку була українською. Вітаю з прем'єрою"
  • "Дуже радий, цей варіант звучить м'якше і душевніше, ніж та стара версія"
  • "Чудовий переклад, вперше почула україномовну версію на концерті в Києві і була в захваті".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуНаталя МогилевськаЗірки шоу-бізнесуСпіваки