Хіт Могилевської "Полюби меня такой" отримав друге життя: як він звучить українською

Як Могилевська переклала свій хіт

Так, пісня "Полюби меня такой" вийшла ще у 2003 році. За цей час вона встигла стати культовою. Але нині Могилевська оновила трек, аби в ньому не залишилося російською мовою.

"20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття - коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше", - розповіла зірка.

Відомо, що артистка переклала пісню ще минулого року. У жовтні 2024-го вона вперше виконала нову версію на концерті, але офіційна прем'єра відбулася лише зараз.

"Зграя білих лелек поверталась в журбі

Я інакшою стала здаватись тобі

Покохай мене таку, покохай мене таку

Покохай мене таку, якою я є

Покохай мене таку, покохай мене таку

Покохай мене таку, якою я є

Зграя білих лелек повертається знов

І здається, що ти поруч, моя любов".

Переклад вийшов, як зазначили коментатори, набагато кращим за оригінал. Також вони пишуть: