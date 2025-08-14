RU

Хит Могилевской "Полюби меня такой" получил вторую жизнь: как он звучит на украинском

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Полина Иваненко

Певица Наталья Могилевская, которой недавно исполнилось 50 лет, представила обновленную версию своей культовой песни "Полюби меня такой". Теперь этот хит получил новое звучание и украинский текст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал звезды.

Как Могилевская перевела свой хит

Так, песня "Полюби меня такой" вышла еще в 2003 году. За это время она успела стать культовой. Но сейчас Могилевская обновила трек, чтобы в нем не осталось русского языка.

"20 лет пою эту песню, а любить себя так и не научилась. Эта песня о том, что настоящая любовь начинается с принятия - когда тебя любят не за что-то, а просто так, какой ты есть. И сегодня эти слова чувствуются еще глубже", - рассказала звезда.

Известно, что артистка перевела песню еще в прошлом году. В октябре 2024-го она впервые исполнила новую версию на концерте, но официальная премьера состоялась только сейчас.

"Зграя білих лелек поверталась в журбі
Я інакшою стала здаватись тобі

Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Зграя білих лелек повертається знов
І здається, що ти поруч, моя любов".

 

Перевод получился, как отметили комментаторы, намного лучше оригинала. Также они пишут:

  • "Настолько легко заходит, что кажется она с самого начала была украинской. Поздравляю с премьерой"
  • "Очень рад, этот вариант звучит мягче и душевнее, чем та старая версия"
  • "Отличный перевод, впервые услышала украиноязычную версию на концерте в Киеве и была в восторге".

