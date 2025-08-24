Хор "Гомін" та Вадим Яценко заспівали гімн України та всіх вразили: "Найкраще виконання"

Як хор "Гомін" вразив фанів

Запис відбувався у Львівській органній залі. Першим в кадрі з'явився Яценко, який почав виконувати гімн, а потім вступили й інші учасники хору.

Яценко та "Гомін" виконали гімн (скріншоти)

Такий сюрприз до Дня Незалежності потішив юзерів. Під відео вже з'явилося безліч коментарів, в яких користувачі називають це виконання гімну одним з найкращих. Також фани пишуть:

"Мороз по шкірі! Які Ви красиві! Слухаю, щоб легше стало на душі! Дякуємо за подарунок!"

"Браво! Дуже талановиті молоді люди! Дякуємо!"

"Просто, щиро, без зайвого пафосу і, разом с тим, вишукано і професійно!"

"Ви неперевершені, низький уклін вам, Слава Україні!"

"Краще ще ніколи не чули"

"Найкраще виконання, не можу стримувати сльози"

"Це якась магія".

Що відомо про хор "Гомін"

Хор "Гомін" - український колектив, який здобув велику популярність завдяки яскравим виступам та сучасному виконанню відомих пісень. Керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів та доктор мистецтв.

Хор отримав широку увагу після вірусних відео у соцмережах. Зокрема, виконання пісні Степана Гіги "Цей сон" у джазовій інтерпретації, яке стало хітом у TikTok та YouTube.