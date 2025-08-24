Хор "Гомін" и Вадим Яценко спели гимн Украины и всех поразили: "Лучшее исполнение"

Ко Дню Независимости прозвучал Государственный гимн в исполнении хора "Гомін" и его солиста Вадима Яценко. Мощное звучание и искренняя эмоция артистов настолько поразили публику, что видео быстро начало распространяться в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое уже появилось на YouTube-канале "Сніданку".
Запись происходила во Львовском органном зале. Первым в кадре появился Яценко, который начал исполнять гимн, а затем вступили и другие участники хора.
Такой сюрприз ко Дню Независимости порадовал юзеров. Под видео уже появилось множество комментариев, в которых пользователи называют это исполнение гимна одним из лучших. Также фаны пишут:
Хор "Гомін" - украинский коллектив, который получил большую популярность благодаря ярким выступлениям и современному исполнению известных песен. Руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинского конкурса хоровых дирижеров и доктор искусств.
Хор получил широкое внимание после вирусных видео в соцсетях. В частности, исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" в джазовой интерпретации, которое стало хитом в TikTok и YouTube.
Вас может заинтересовать
Яценко высказался о заработках в Оперном театре
Забронированный солист хора "Гомін" признался, пойдет ли воевать.