"Хвиля вдячності": українські зірки влаштували незвичайний концерт до Дня ВМС (відео)

Міша Крупін, Юлія Юріна, Кіндрат та інші зірки виступили до Дня Військово-морських сил України. Концерт "Навалюй хвилю" - культурна подія на підтримку військових, які щодня ведуть боротьбу на суші, в небі й на морі.