"Хвиля вдячності": українські зірки влаштували незвичайний концерт до Дня ВМС (відео)

Міша Крупін, Юлія Юріна, Кіндрат та інші зірки виступили до Дня Військово-морських сил України. Концерт "Навалюй хвилю" - культурна подія на підтримку військових, які щодня ведуть боротьбу на суші, в небі й на морі.
Як розповіли РБК-Україна у "Культурних силах", захід було організовано спільно з Центром рекрутингу ВМС ЗСУ.
День ВМС відзначають як своє свято український флот, берегова оборона, морська авіація, артилерія, ракетні підрозділи, безпілотні системи, морська піхота, річкова флотилія. І для всіх них було запущено "хвилю вдячності".
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