"Волна благодарности": украинские звезды устроили необычный концерт ко Дню ВМС (видео)

Миша Крупин, Юлия Юрина, Кіндрат и другие звезды выступили ко Дню Военно-морских сил Украины. Концерт "Навалюй хвилю" - культурное событие в поддержку военных, которые ежедневно ведут борьбу на суше, в небе и на море.
Как рассказали РБК-Украина в "Культурних силах", мероприятие было организовано совместно с Центром рекрутинга ВМС ВСУ.
День ВМС отмечают как свой праздник украинский флот, береговая оборона, морская авиация, артиллерия, ракетные подразделения, беспилотные системы, морская пехота, речная флотилия. И для всех них была запущена "волна благодарности".
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