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"Волна благодарности": украинские звезды устроили необычный концерт ко Дню ВМС (видео)

Миша Крупин и Юлия Юрина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Миша Крупин, Юлия Юрина, Кіндрат и другие звезды выступили ко Дню Военно-морских сил Украины. Концерт "Навалюй хвилю" - культурное событие в поддержку военных, которые ежедневно ведут борьбу на суше, в небе и на море.

Как рассказали РБК-Украина в "Культурних силах", мероприятие было организовано совместно с Центром рекрутинга ВМС ВСУ.

Что известно о концерте

День ВМС отмечают как свой праздник украинский флот, береговая оборона, морская авиация, артиллерия, ракетные подразделения, беспилотные системы, морская пехота, речная флотилия. И для всех них была запущена "волна благодарности".

В концерте приняли участие:

  • Кіндрат - новое имя украинской сцены с предельно искренними текстами и неожиданной эмоциональной глубиной
  • Loki048 - артист работает в жанре хип-хоп/треп, а в его текстах всегда есть интересные смыслы и важные месседжи. Псевдо loki048 - это отсылка к известному персонажу вселенной Marvel и главным морским воротам Украины - Одессе
  • Oi FUSK - мультидисциплинарный художник из Донецкой области, который трансформирует личный опыт войны в точные культурные формы, а также с недавних пор участник Культурных сил
  • Юля Юрина - артистка, певица, композитор и фольклорист, одна из главных популяризаторов украинской традиционной музыки в современном звучании.
  • Миша Крупин - автор одной из самых известных песен о восточном фронтире Украины, городе Харьков. Певец, актер, волонтер, а с недавних пор еще и военнослужащий.

"Навалюй хвилю" - смотрите запись

 

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