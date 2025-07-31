Іво Бобул зізнався, як подбав про колишніх жінок: "Всім зробив дуже гарно"

Український співак Іво Бобул вперше за тривалий час заговорив про особисте життя. Він відверто прокоментував стосунки з ексдружиною Лілією Сандулесою та зізнався, як ставиться до колишніх жінок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це народний артист розповів Аліні Шаманській у програмі "55 за 5", яка виходить в "Ранку у великому місті" на ICTV2.
Артист прокоментував, як ставиться до третьої ексдружини Лілії Сандулесу. Він прямо відповів, чи вважає її коханням усього життя.
"Ні, не кохання мого життя", - лаконічно зауважив він.
Водночас він додав, що вдячний усім колишнім жінкам, які були поряд із ним у різні періоди життя. Ба більше, навіть зізнався, що залишив практично кожній з них після розставання.
"Я нікого не образив. Усім зробив дуже гарно: полишав квартири", - розповів співак.
Водночас Бобул зауважив, що шкодує про перший шлюб. Цей союз тривав лише три місяці.
Раніше причиною розриву у першому шлюбі артист називав свою тещу, яка налаштовувала його дружину проти нього.
Попри труднощі в стосунках, тоді подружжя стало батьками. У них народився син Руслан, який проживає в США.
Другий шлюб подарував доньку Людмилу. Проте зрада дружини призвела до розлучення.
А от третій союз зі співачкою Лілією Сандулесою протривав 10 років. У подружжя не було спільних дітей, проте вони часто виступали разом. Навіть кілька років тому возз'єдналися у спільному турі Україною. Проте відтоді більше не спілкувалися.
Четвертою дружиною стала психологиня Наталія, яка на 12 років молодша. У пари є син Данило, якому зараз 19 років.
Також артист може похизуватися статусом дідуся, адже в нього є троє онуків.
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